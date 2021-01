Ray J wil een sekstape maken met de dubbelganger van Kim Kardashian

Meer dan 13 jaar nadat zijn beruchte sekstape met Kim Kardashian uitlekte, wil Ray J dat dubieuze succes nog eens uitmelken. Hij heeft een OnlyFans-account opgericht en is op zoek naar een dubbelganger van Kim die bereid is dat met hem te doen.

Een ingewijde dichtbij de zanger verklapt dat Ray J graag een paar momenten met Kim Kardashian wil naspelen. Dat opmerkelijke plan komt 13 jaar na de sekstape en een paar maanden na zijn scheiding van zijn vrouw Princess Love, met wie hij vier jaar samen was.

‘Vernederd’

Als knipoog wil Ray J het liefst de tape naspelen met een vrouw die op Kim lijkt. En wat Kim daar dan van vindt? ‘Dat kan hem niets schelen. Hij doet gewoon zijn eigen ding en denkt dat dit heel groot kan worden.’ Sympathieke gast, wel.

De kans is groot dat Kim hier niet om kan lachen. Hoewel boze tongen beweren dat de tape expres werd uitgelekt door moeder Kris Jenner, vertelde de realityster in 2021 al hoe ‘vernederd’ ze zich voelde nadat de video openbaar werd. Later, in 2018, bekende Kim dat ze op het moment van filmen drugs had gebruikt. ‘Toen ik voor de eerste keer XTC deed ben ik getrouwd (met Damon Thomas, red.), toen ik voor de tweede keer XTC gebruikte maakte ik een sekstape. Iedereen wist het, mijn kaak was de hele tijd aan het bewegen.’

Schrale troost: Kim Kardashian werd uiteindelijk wereldberoemd en stinkend rijk, de naam Ray J zegt de meeste mensen tegenwoordig nog maar weinig.

Bron: Stylecaster | Beeld: Getty