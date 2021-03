Dít is de reactie van Mark Rutte op de breuk van André en Monique

Iedereen heeft het dé breuk van het moment: Dré en Mo zijn uit elkaar. André heeft het zelfs al over een nieuwe potentiële liefde. Ook onze demissionair premier Mark Rutte houdt het bezig: ‘Alweer uit elkaar?’

Mark Rutte

Je kunt geen nieuwssite openen zónder te lezen over de relatiebreuk van André en Monique. Ook Mark Rutte heeft lucht gekregen van het nieuws; in een gesprek met Qmusic werd de demissionair premier bijgepraat. “Alweer?”, reageert hij meteen. “Dat gaat maar door.”

Opbeurende woorden

Hoewel Rutte weet dat het niet de eerste keer is dat Monique en André een punt achter hun relatie zetten, heeft hij nog een paar opbeurende woorden voor de twee klaarliggen. “Ik wens hem natuurlijk alle geluk”, doelt hij op de zanger. “En Monique natuurlijk ook.”

Reactie Monique

In de nieuwste editie van Story werd vanochtend onthuld dat Monique en André uit elkaar waren. Dat bleef toen nog bij een gerucht, maar niet veel later bevestigden de zanger en zijn ex de breuk. Monique hield het daarbij kort door alleen te zeggen dat “André had gekozen om bij zijn gezin weg te gaan”, maar plaatste tevens een veelzeggende foto op Instagram.

Geen match

Volgens de zanger hadden hij en Monique andere verwachtingen over hoe ze hun beide levens wilden inrichten. “Ik heb de afgelopen periode hard gewerkt om een betere versie van mezelf te worden en heb daarbij veel geleerd en ben als mens gegroeid”, liet André het ANP weten. “We hebben een hele hoop meegemaakt de afgelopen jaren en veel hobbels overwonnen. Maar het blijkt voor ons toch niet te werken op deze manier. Ik denk dat ik ook naar onze zoon toe met deze beslissing, hoe moeilijk en verdrietig ook, een betere vader kan zijn.” De zanger geeft verder geen commentaar.

Turbulente relatie

André en Monique hebben een paar turbulente jaren achter de rug. Na een eerdere breuk hadden de twee elkaar weer helemaal gevonden, maar verliet de zanger haar na enige tijd voor Bridget Maasland (46). Met de presentatrice had hij een korte maar intense relatie, waar na drie maanden geen toekomst in bleek te zitten. Nog geen twee weken later kondigden Monique en André weer aan een setje te zijn, en leken de twee uiteindelijk gelukkiger dan ooit. In december 2020 ging de Hazes-telg zelfs op zijn knieën voor Monique. In de dagen erna toonde Monique al de eerste schetsen van haar bruidsjurk en liet het stel weten zo snel mogelijk in het huwelijksbootje te willen stappen. Eerder deze week werd bevestigd dat de trouwplannen op de lange baan waren geschoven vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, maar inmiddels weten we dus dat er meer aan de hand is. André en Monique hebben samen een zoon, de kleine André (4).

Bron: Flair | Beeld: Brunopress