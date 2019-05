Te zoet: prins Harry geeft eerste reactie in videoboodschap na geboorte kindje

Na weken van geruchten, was vandaag het moment eindelijk daar: Meghan Markle is bevallen van haar eerste kindje. Prins Harry is in de wolken met de geboorte van zijn zoon en ontzettend trots op zijn vrouw, zo is te zien in een nieuwe video.

In het filmpje is te zien hoe de kersverse vader voor de camera verschijnt om het heuglijke nieuws bekend te maken. ‘Ik ben ontzettend blij dat ik bekend kan maken dat Meghan en ik vanochtend een zoontje hebben gekregen’, begint hij. Dat gezegd hebbende verschijnt er een brede glimlach op het gezicht van Harry.

Dankbaar

De hertog van Sussex vertelt dat het jongetje gezond is. ‘Zowel de moeder als de baby maken het goed’, gaat hij verder. ‘Het is de meest geweldige ervaring die ik me ooit heb kunnen voorstellen. Wat iedere vrouw doet is onbeschrijflijk. We zijn allebei zo gelukkig en dankbaar voor alle liefde en steun van iedereen. Dat is fantastisch en daarom willen we het nieuws graag delen met de wereld.’

Zoon

Eerder vandaag maakte het Britse koningshuis via Instagram bekend dat Meghan bevallen was van de royal baby. Hierbij werd meteen bekendgemaakt dat het stel een zoon had gekregen. Naar welke naam het jochie luistert, moeten we nog even afwachten.

Door: Flaironline | Beeld: ANP