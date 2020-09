Hilarisch: dit zijn de leukste reacties op eerste aflevering jubileumseizoen ‘Wie is de mol?’

Het jubileumseizoen van ‘Wie is de mol?’ werd zaterdagavond afgetrapt met een bijzonder spannende aflevering. Eindelijk kregen we te zien wie nou precies de deelnemers zijn, die we allemaal al kennen uit eerdere seizoenen. Let op: dit artikel bevat spoilers.

De bekendmaking van de deelnemers (en dan vooral de deelname van onze geliefde Ron), de spannende opdrachten en de eerste executieronde, hielden op Twitter de gemoederen flink bezig. Wij zetten de leukste reacties op de eerste aflevering van het jubileumseizoen van Wie is de mol? voor je op een rij.

De intro maakte al behoorlijk indruk.

Dit is de beste eerste aflevering van een seizoen sinds ‘wij zijn niet in Kiev, vriend’. #widm #wieisdemol — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) September 5, 2020

Tien minuten bezig en ik denk dat we dit seizoen al met één woord kunnen samenvatten: CHAOS.#widm — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) September 5, 2020

Er was één kandidaat die dit seizoen natuurlijk niet mocht missen.

Wel leuk dat Ron ook eens andere kandidaten ziet.#WIDM — Davey Moons (@daveydm) September 5, 2020

In de chaos van de eerste aflevering werd het vertrouwen onderling al goed geschaad en was niet iedereen altijd even handig.

Nikkie: ‘Sir, Sir… what does this mean?’ Tina: ‘Lieverd, dit is Nederlands.’ Nu al het beste seizoen. Iconic.#WIDM — Davey Moons (@daveydm) September 5, 2020

Veel Twitteraars raakten niet uitgepraat over de pet van Tina…

Ik snap de pet van Tina nog minder dan dat ik de uitleg van Rik snap 🤔 #widm pic.twitter.com/kI6Ztpts87 — Judith (@Knuffel_Juf) September 5, 2020

Natuurlijk werd er al gespeculeerd over de identiteit van de mol.

Zag iemand de schaduw vlak nadat ze bij Nikkie zeiden “achter je rug om” DAT WAS DE MOL #widm pic.twitter.com/p3dnpbmzml — Renée 🌻 (@formularenee) September 5, 2020

Er werd een hoop gelachen.

Wanneer iemand voor je neus jouw parkeerplekje inpikt. #widm pic.twitter.com/FcFTjMa5gx — Tim Schaap (@timmieschaap) September 5, 2020

En dan eindelijk de grote verlossing!

‘JAAAAA LEKKER!’

‘OH GODDANK!’

‘HALLELUJAH!’

‘OOOOOH WAT EEN OPLUCHTING!’ Nederland een belangrijk doelpunt gescoord? Nee, Ron Boszhard heeft de eerste aflevering overleefd.#widm — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) September 5, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Twitter | Beeld: Twitter, AVROTROS