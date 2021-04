Raar maar waar: realityserie Jaimie Vaes plotseling gestopt

De realityserie In The Vaes Lane waar het leven van realityster Jaimie Vaes vastgelegd wordt was een grote hit op discovery +. Een tweede seizoen kon dan ook niet uitblijven en de opnames waren in volle gang. Toch kwam gisteren het nieuws naar buiten dat de opnames plotseling zijn stilgelegd en de reden is nogal vaag…

Realityserie Jaimie Vaes gestopt

Aan RTL Boulevard bevestigde de zender discovery+ dat de opnames van de populaire serie zijn gestaakt. De reden? Die is er dus niet. Luuk Ikink – presentator van RTL Boulevard – vertelt in de uitzending van gisteren: “Het heeft dus te maken met dat ze even pauze willen, omdat er anders veel druk op komt. Een beetje een vage reden waarom het nu gestopt is…”

In The Vaes Lane

In de serie volg je Jaimie Vaes, van Amsterdam tot Dubai. Naast ‘vriendin van’ is Jaimie ook gewoon Jaimie en moeder van zoon Lio. Zij combineert de verbouwing van hun nieuwe huis, het huishouden en de zorg voor Lio met haar eigen carrière. Daarnaast is Jaimie een lieve vriendin voor een kleurrijk gezelschap aan vrienden met wie ze veel tijd doorbrengt. In het tweede seizoen zou er genoeg filmmateriaal moeten zijn aangezien de influencer gaat trouwen met Lil’ Kleine en de twee nu avonturen beleven in Dubai.

Rust wedergekeerd

Ook de trouwerij gaat momenteel niet plaatsvinden. Dat ligt ‘gelukkig’ alleen aan de coronamaatregelen, want de twee zijn (ondanks de geruchten) nog steeds enorm verliefd op elkaar. Hoewel ze dus nu in een wat rustiger vaarwater zijn gekomen, was dat in het begin wel anders. ‘Iedereen had een mening en iedereen bemoeide zich ermee. Ik dacht: ik kan de wereld aan en hij ook’, verklaart Jaimie. ‘Dat konden we samen, maar soms ook tegen elkaar. We konden het ook weer geweldig goedmaken. Nu ik merk dat er ook minder afleiding is – de hele stad en wereld ligt stil – en Jorik en ik zijn veel thuis, is de rust meer wedergekeerd.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝙹𝙰𝙸𝙼𝙸𝙴 𝙹𝙾𝙰𝙽𝙽𝙴 𝚅𝙰𝙴𝚂 (@jaimievaes)

Bron: RTL Boulevard | Beeld: BrunoPress, Instagram