Realityserie Monica Geuze komt terug: Like Monica seizoen 2

Goed nieuws voor fans van Monica Geuze: vanaf 9 juni is de realityserie ‘Like Monica’ weer terug op Videoland. De streamingsdienst en Monica maakten dit gisteren bekend. Na ruim een jaar kunnen we ons weer verkneukelen aan het leven van de influencer.

In het eerste seizoen van de show was vooral te zien hoe verdrietig ze was om de breuk met haar ex en zagen we de struggles rondom het contact van hem met dochtertje Zara-Lizzy. Ook werd duidelijk dat ze een nieuwe liefde had: Robbert Kroese. Inmiddels heeft ze al verklapt dat seizoen twee vrolijker en luchtiger zal zijn.

Seizoen 2 Like Monica

In seizoen twee zal het hoofditem de verhuizing en verbouwing van het liefdesstulpje van Monica, Robbert en Zara-Lizzy zijn. Robbert en Monica kochten dit huis in Amsterdam Oud-Zuid voor (naar het schijnt) 1.6 miljoen euro. Maar dan is het nog niet af, hoor. In de vlogs van de presentatrice is te zien dat er nog het een en ander aan gedaan moet worden. Kortom: er is genoeg aan de hand voor een tweede seizoen Like Monica.

