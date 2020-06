Pitch Perfect-actrice Rebel Wilson: ‘Ik werd betaald om dik te blijven’

Pitch Perfect-actrice Rebel Wilson (40) stond lang bekend als een van de weinige plussize sterren van Hollywood. Nu komt naar buiten dat ze niet helemaal uit vrije wil zwaarlijvig was. De Australische actrice onthult waarom ze eerder niet mocht afvallen.

Filmbazen betaalden me veel geld om dik te blijven’, vertelt ze aan The Sun.

Betaald om dik te blijven

Ze vertelt in het interview hoe emotioneel zwaar was om dik te blijven, omdat ze alleen op die manier haar carriĆØre draaiende kon houden. ‘Ik had een baan waarbij ik betaald werd om dik te blijven. Op sommige momenten gaat dat wel in je hoofd zitten’, aldus Pitch Perfect-ster. Ze legt uit dat er weinig plussize actrices zijn en dat filmbazen juist daarom voor haar kozen.

Rebel Wilson over gezondheid

Rebel werd afgelopen maart 40 jaar en besloot haar leven rigoureus te veranderen. ‘Dit levensjaar wil ik me focussen op mijn eigen gezondheid.’ In totaal is ze inmiddels al 18 kilo kwijt en op haar Instagram-pagina verschijnen regelmatig foto’s van haar transformatie.

