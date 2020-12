Rebel Wilson deelt waarom ze haar eitjes liet invriezen

Het afgelopen jaar stelde Rebel Wilson in het teken van haar gezondheid. Ze noemde het dan ook haar ‘year of health’. Ze viel niet alleen kilo’s af, maar besloot ook haar eitjes in te laten vriezen.

De actrice had daar in 2020 in ieder geval alle tijd voor. ‘Ik wist dat ik wat meer tijd zou hebben’, vertelt ze in een Instagram live-sessie. ‘Ik liet ook mijn eitjes invriezen omdat, zoals alle carrièrevrouwen moeten weten, dat al je hier geïnteresseerd in bent, dit een goed moment is dat te doen.’

Eitjes invriezen

Dat besluit gaf haar een nog sterkere drijfveer om haar gezondheid aan te pakken. ‘Ik dacht na over vruchtbaarheid en wilde eitjes van goede kwaliteit op de bank zetten. Dus ik dacht: oké, dit ga ik doen. Ik ga gezond worden.’

Voor een kickstart begon ze met een detox in een kliniek. Daar beperkte ze haar suiker- en gluteninname en focuste Rebel zich op onbewerkte voeding en een ‘alkalisch dieet’ (niet-zure voeding). Ze voelde zich naar eigen zeggen meteen beter en schreef zichzelf een brief. ‘Daarin schreef ik hoe ik dit jaar echt alles zou geven.’

28 kilo kwijt

Al dat harde werk liegt er niet om: Rebel verloor 28 kilo. Nu heeft ze haar streefgewicht bereikt. ‘Of ik blij ben dat ik het heb gedaan? Yeah. Het doel was nooit om dun te worden. Het ging nooit om in een bepaalde kledingmaat passen. Ik had een streefgewicht omdat ik een meetbaar doel moest stellen.’

Naar eigen zeggen werd het na ‘twintig jaar van overgewicht’ weleens tijd. ‘Ik ben trots dat ik dit bereikt heb en nu veel meer balans in mijn leven heb.’

Bron: People | Beeld: Brunopress