Rebel Wilson en vriend Jacob Busch verbreken relatie

Rebel Wilson (40) en Jacob Busch zijn uit elkaar. De actrice bevestigt op Instagram dat ze weer single is. Na bijna een jaar verkering ontdekte Rebel dat ze toch niet zo goed bij elkaar passen.

Rebel bevestigt het nieuws zelf zonder er al te diep op in te gaan. ‘Veel aan mijn hoofd. Single girl op weg naar de Superbowl’, schrijft ze bij haar meest recente foto. De foto zou ook zomaar een klein revenge-steekje naar ex Jacob kunnen zijn, want Rebel ziet er in haar denim jurk va-va-voom uit.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rebel Wilson (@rebelwilson)

Niet voor de lange termijn

Over het hoe en waarom heeft de actrice nog niks gezegd, maar volgens een welingelichte bron had hun relatie gewoon z’n beste tijd gehad. ‘Jacob is een geweldige gast, maar niet voor de lange termijn’, vertelt de bron aan People.

‘Sluit jezelf niet af voor liefde’

De breuk komt een paar maanden nadat ze hun relatie Insta official maakten. Rebel deelde toen een foto van hen samen vlak voordat ze in de helikopter richting Monaco stapten met Helen Mirren en Kate Beckinsale voor een gala (verschil moet er zijn). Rebel en Kate betraden toen samen de rode loper.

In een eerder interview deze maand vertelde Rebel hoe ze eindelijk de liefde had toegelaten. ‘Sluit jezelf niet af voor de liefde. Ik heb een hoop goede vrienden, maar voor de afgelopen paar jaar stond ik mezelf nooit een relatie toe. Maar het leven is kort en je moet er voor gaan.’

Bron: Stylecaster | Beeld: Getty