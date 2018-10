Rebel Wilson hint op vervolg Pitch Perfect

Kun jij na zes jaar ook nog steeds geen genoeg krijgen van Beca en Fat Amy in Pitch Perfect? Dan hebben we mogelijk goed nieuws voor je: Rebel Wilson hint op een vervolg van de succesvolle reeks. Met een foto op Instagram lijkt het alsof ze ons iets duidelijk wil maken. Samen met Anna Camp, Brittany Snow en Chrissie Fit poseert Rebel voor een foto waarbij ze allemaal vier vingers omhoog houden.

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door Rebel Wilson (@rebelwilson) op 30 Sep 2018 om 1:13 (PDT)

Brittany Snow liet eerder al weten dat zij een vierde film wel ziet zitten. In een interview met Extra zegt de actrice het volgende: ‘We hebben het ontzettend naar onze zin tijdens het filmen. We hebben een aantal van onze beste vrienden leren kennen tijdens de opnames. Een deel van ons weet dat het Pitch Perfect-hoofdstuk misschien gesloten is en dat is oké, maar we zijn nog steeds ontzettend close met elkaar en we zullen de films tot het einde blijven maken, als ze dat willen.’

Hoewel het nog niet officieel bevestigd is hopen we absoluut dat dit nieuws waar is. Tot die tijd kunnen we niets anders doen dan de eerdere films bingen.

