Terwijl wij in gedeeltelijke lockdown gaan, viert actrice Rebel Wilson (40) vakantie in Cabo San Lucas in Mexico. Ach ja, verschil moet er zijn. En met haar zomerse, vrolijke vakantiekiekjes dromen we vanzelf even weg naar zonniger oorden. Ook leuk om te zien: Rebel toont trots haar nieuwe figuur in badpak.

Rebel Wilson in Mexico

Taco’s, zonnestralen en zeegolven, het is alles waar Rebel Wilson zich momenteel mee bezighoudt. Samen met haar vriend Jacob Busch viert de Pitch Perfect-actrice momenteel vakantie in Cabo San Lucas, een badplaats in het uiterste zuidpuntje van het Mexicaanse schiereiland Baja California.

Tekst gaat verder onder beeld.

Cabo San Lucas is een geliefde vakantiebestemming voor Amerikanen. In de zomer zit het toevluchtsoord bomvol met Amerikaanse studenten die er hun springbreak vieren. Denk vooral aan uitbundige feesten op het strand, mooie clubs en dure jachten. Dat maakt Cabo San Lucas een beetje The Hamptons van Mexico. Om die reden is de badplaats ook populair bij rijke jetstetters en beroemdheden. Zon, zee, strand en strawberry daiquiri’s binnen handbereik.

Tekst gaat verder onder beeld.

Rebel Wilson brengt haar vakantie in Mexico door met haar vriend Jacob Busch. De twee leerden elkaar in 2019 kennen via gemeenschappelijke vrienden.

20 kilo lichter

De Daily Mail kiekte een classic paparazzi foto van Rebel op het strand. De krant heeft foto’s naast elkaar gezet van hoe Rebel er in 2013 uitzag in badpak, naast hoe ze er in 2020 uitziet. En dat is een wereld van verschil. Je kunt het verschil hier bekijken.