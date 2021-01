Rebel Wilson werd ontvoerd en onder schot gehouden tijdens reis

Rebel Wilson heeft een paar hele angstige momenten achter de rug. In het Australische programma Straight Talking vertelt de actrice (40) hoe ze ontvoerd werd tijdens een reis door Afrika.

Het incident gebeurde in Mozambique. De truck waar Rebel in zat werd tegengehouden door een groep mannen. ‘Ze kwamen naast ons rijden met grote geweren en zeiden dat we uit de truck moesten komen’, vertelt ze. Met angst voor hun leven stapte Rebels gezelschap uit de auto. Ze werden naar een huis in de middle of nowhere gebracht, terwijl ze onder schot gehouden werden.

Teamleider

Rebel bekokstoofde snel een plan om zichzelf en de andere gegijzelden veilig te houden. ‘Ik vond mezelf vrij goed in die crisis. Ik was een beetje de teamleider’, grapt ze. ‘Toen we moesten zitten, zei ik dat iedereen gearmd moest zitten. Ik was namelijk doodsbang dat ze middenin de nacht misschien een van de meiden mee zouden nemen.’

Ongedeerd

Gelukkig bleven Rebel en de rest ongedeerd en mochten ze de volgende ochtend terug naar hun truck. Met scheurende banden konden ze de grens naar Zuid-Afrika oversteken. Ze weet niet waarom ze werden gegijzeld, al heeft ze een vermoeden. ‘Ik denk dat die mannen misschien iets illegaals wilden smokkelen in de bodem van de truck.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rebel Wilson (@rebelwilson)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: The Daily Mail | Beeld: Getty Images