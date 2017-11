Recept van de week: Kruidige rabarber-amandeltaart

In het Midden-Oosten weten ze wel hoe ze feest moeten vieren: met eten! De Brits-Iraanse chef Sabrina Ghayour deelt de lekkerste Perzische feestgerechten, van salade tot taart.

Benodigheden voor 8-10 personen: 400 g rabarber, uiteinden bijgesneden en in plakjes van 5 mm • 225 g kristalsuiker, plus 2 el extra • 3 tl kaneel • 3 grote eieren • 2 tl vanille-pasta of vanille-extract • 2 tl gemberpoeder • 225 g zelfrijzend bakmeel • 150 g gezouten boter, gesmolten, plus extra om in te vetten • 150 g amandelschaafsel, 75 g geroosterd

Voor de vulling: 300 ml double cream of volle slagroom, koud uit de koelkast • zaadjes van 4 kardemompeulen, gekneusd in een vijzel • 1 tl kaneel • 2-3 el poedersuiker • 1 tl vanillepasta of vanille-extract • 175 g gladde bramenjam

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 160 °C. Vet een springvorm van 24 cm in en bekleed met bakpapier. Meng de rabarber met 2 el kristalsuiker en 1 tl kaneel in een kom. Zet apart.

Klop de eieren met de rest van de kristalsuiker, de vanillepasta, de rest van de kaneel en het gemberpoeder in een grote kom flink door elkaar. Meng het bakmeel en de gesmolten boter erdoor, gevolgd door de rabarber en het geroosterde amandelschaafsel. Meng alles nog een keer goed door elkaar.

Schenk het beslag in de springvorm en strijk met een spatel glad. Bestrooi met flink wat amandelschaafsel. Bak 1 uur in de oven, tot een satéprikker die je erin prikt er schoon uitkomt. Laat afkoelen in de springvorm. Haal de cake uit de springvorm en snijd horizontaal doormidden. De laag met het amandelschaafsel is de bovenkant van de taart. Klop voor de vulling de room met de kardemom, de kaneel, de poedersuiker en de vanillepasta met een elektrische mixer in een grote kom tot zachte pieken. Zet de vulling tot gebruik in de koelkast. Bestrijk de onderste cakelaag met de vulling. Roer de bramenjam los en schep die erover. Leg de bovenste cakelaag erop en serveer.

Dit recept is afkomstig uit VIVA 45. De editie ligt t/m dinsdag 14 november in de winkel of kan je hieronder online bestellen.