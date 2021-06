Rechtszaak aangespannen om anticonceptie weer gratis te krijgen

‘Gratis anticonceptie is noodzaak, geen luxe’, zo stellen Bureau Lara Wichman en De Goede Zaak. Zij zijn naar de rechter gestapt om ervoor te zorgen dat het recht op gratis anticonceptie voor eens en altijd geregeld wordt. 12 juli aanstaande is de zitting, zo werd vandaag bekend.

Dit voorjaar werd de motie van Attje Kuiken (PvdA) aangenomen in de Kamer. De oproep: neem anticonceptie weer op in het basispakket. Helaas werd de motie deze week controversieel verklaard, omdat het te duur en een te grote beslissing voor een nieuwe politieke regering zou zijn.

Aandacht krijgen voor gratis anticonceptie

Om aandacht te krijgen voor deze rechtszaak, die met ruim zevenduizend mede-eiers gevoerd wordt, is er een filmpje gemaakt. Bureau Lara Wichman en De Goede Zaak willen dat het signaal zo duidelijk mogelijk wordt en roepen iedereen op om het filmpje te delen via hun socials.

Tekst gaat verder onder video.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door DeGoedeZaak (@degoedezaaknl)

Hoe zit het nu met anticonceptie?

Tot 2011 zat de pil in de basisverzekering. Sindsdien is het alleen maar gratis voor meiden jonger dan 18. Tussen de 18 en 21 jaar betaal je de pil met het eigen risico en boven de 21 jaar moet je het zelf betalen of je aanvullend laten verzekeren. Afhankelijk van welke pil je hebt, kost dat je zo’n 40 euro tot 160 euro per jaar. De rechtszaak die nu aangespannen wordt gaat dus niet alleen over de anticonceptiepil, maar ook over alle andere vormen van anticonceptie, zoals het spiraaltje en de prikpil.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: @degoedezaaknl | Beeld: Getty Images