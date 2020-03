Rechtszaak Johnny Depp uitgesteld vanwege coronavirus

Johnny Depp hoeft zich maandag toch niet in de rechtbank in Londen te melden. De rechtszaak die de Johnny Depp tegen The Sun had aangespannen is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar een nader te bepalen datum, melden Amerikaanse media.

De acteur verblijft in zijn woning in Frankrijk en zou al niet meer naar Engeland kunnen reizen. Ook leden van zijn juridische team zitten in zelfquarantaine. Daarom besloot de rechter de zaak uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet gecommuniceerd.

Strijd

De zaak is een van de velen in de strijd tussen Johnny en zijn ex-vrouw Amber Heard. De acteur heeft de Britse krant The Sun aangeklaagd vanwege onjuiste berichtgeving. Het medium zou de acteur weggezet hebben als een man die zijn vrouw slaat, waardoor hij een rol in de franchise van Pirates Of The Caribbean misliep. Depp ontkent een agressief persoon te zijn en klaagde daarom ook zijn ex aan, omdat hij meent dat zij degene is die hem tot wanhoop dreef met haar gedrag.

Gewelddadig

De 56-jarige acteur en de 33-jarige actrice trouwden in 2015, maar gingen een jaar later alweer uit elkaar omdat Johnny gewelddadig zou zijn. Johnny blijft bij hoog en laag volhouden dat juist zijn ex losse handjes had. Begin vorig jaar stapte de acteur naar de rechter nadat Amber een artikel had geschreven over haar ‘gewelddadige’ ex. Johnny eist 50 miljoen dollar wegens smaad.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images