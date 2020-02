It’s written in the stars: dit is de reden waarom we gek zijn op astrologie

We zijn gek op astrologie. We volgen massaal Instagram-accounts waarop we kunnen zien wat de sterren voor ons in petto hebben. Ook downloaden we apps of luisteren we podcasts over het onderwerp. Alles draait om de bewegingen van de zon, maan en planeten en welke invloed die op ons hebben. Vooral onder de jongere generatie is astrologie booming, maar waarom klampen we ons zo vast aan onze horoscoop?

De interesse voor astrologie lijkt steeds meer te groeien onder jongeren. ‘Het leeft echt onder jongeren, dat is leuk om te zien’, vertelt Menno Noordervliet, voor de Astrologische Vakvereniging Nederland, aan Editie NL.

Het staat in de sterren

Op de maandagochtend scrollen we hoopvol onze wekelijkse horoscoop door om te kijken wat deze week voor ons gaat brengen. Als je week dan niet zo lekker loopt, weet je dat het aan de sterren ligt en niet aan jou. Dit helpt je om te gaan moeilijke dingen in het leven. Astrologie is tegenwoordig zo populair geworden, omdat het goed in het rijtje van zelfevaluatie, meditatie en yoga past. Dingen waar we in dit individualistische tijdperk geen genoeg van kunnen krijgen. ‘Het is hip, en bedrijven spelen hier dan ook op in. Maar het past ook wel in groter perspectief: mensen zijn meer op zoek naar zingeving’, zegt godsdienstpsycholoog Annemarie Foppen tegen Editie NL.

Houvast en inzicht

Volgens de godsdienstpsycholoog is ook de ontzuiling een belangrijke oorzaak. We zijn steeds meer opzoek naar persoonlijke zingeving in plaats van religie. ‘Er zijn minder mensen verbonden met religie dan eerst. Maar jongeren denken wel na hoe ze hun leven betekenisvol kunnen maken. Astrologie kan in plaats van religie een richting aangeven’, vertelt Foppen. ‘Het kan helpen je eigen leven in een groter verhaal te plaatsen. Zeker bij grote gebeurtenissen in je leven kunnen mensen hier behoefte aan hebben. Het is dus een breder handvat, soms therapeutisch. Maar toch zal het ook voor veel mensen een vorm van entertainment zijn, of een mix van beiden.’

