Dit is de échte reden waarom Lady Gaga haar verloving verbrak

Nadat Lady Gaga haar verloving met Christian Carino verbrak, gingen de geruchten van fans al snel de rondte in. Zo zou ze deze verbroken hebben omdat zij en Bradley Cooper verliefd op elkaar zijn geworden tijdens de opnames van de film A Star is Born en zou Gaga zelfs zwanger zijn. Gelukkig hoeven fans nu niet langer te speculeren: een anonieme insider heeft de échte reden van de break-up tussen Gaga en Carino verklapt.

Creativiteit

In een interview met de Amerikaanse US Weekly vertelt de insider dat Carino het werk en de creativiteit van Lady Gaga zou belemmeren, iets wat ze naar eigen zeggen ‘niet nodig’ heeft. ‘Hij bemoeide zich te veel met haar muziek en zette een rem op haar creativiteit,’ vertelt de anonieme bron. ‘Ze kon het risico niet lopen dat hij haar carrière zou saboteren. Ze laat niet toe dat er een man tussen haar en haar werk komt.’

Aan het einde van hun relatie zou Carino haar ook niet goed hebben behandeld. Hij was jaloers en zocht continu contact met Gaga. Ook haar vrienden zouden volgens deze bron niet dol zijn op de ex-verloofde.

Gaga en Carino leerden elkaar in februari 2017 kennen en waren sinds de zomer van datzelfde jaar verloofd. Het nieuws van hun break-up werd twee jaar later, in februari 2019, naar buiten gebracht.

Cooper & Gaga

Bradley Cooper werd door bijna alle fans aangewezen als reden van Gaga’s break-up. Vooral na hun intieme Oscar-optreden wisten fans het zeker: Gaga en Cooper zijn verliefd. Dit werd echter al snel door Gaga van tafel geveegd. ‘Bradley heeft een mooi gezin. Onze romantische duetten waren niets meer dan goed acteerwerk.’

Bij de uitzending van Jimmy Kimmel zegt de ster dan ook: ‘Ja, mensen zagen liefde. En raad eens? Dat is wat we wilden dat jullie zagen. Het is een liefdesliedje en A Star Is Born is een liefdesverhaal. We hebben zo hard gewerkt: we werkten de hele week aan dat optreden.’

