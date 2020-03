Kerry Washington en Reese Witherspoon zijn absolute A-sterren, zoveel is zeker. Toch geldt ook voor hen dat ze niet altijd zo succesvol zijn geweest. Want leuk feitje: beide actrices deden destijds auditie voor dé filmhit uit de jaren negentig, ‘Clueless’. En nog verrassender: beide actrices werden naar huis gestuurd.

En dat is best ironisch, wanneer je bedenkt dat vooral Reese Witherspoon nu een van de grotere namen in Hollywood is.

Little fires everywhere

Kerry Washington en Reese Witherspoon schitteren momenteel samen in Little Fires Everywhere. Ter promotie van die serie, sinds deze week te zien op Hulu, schuift de voltallige cast aan voor een interview op BuzzFeed. Het filmpje is verder niet super boeiend, tot minuut 2:55. Dan krijgen Witherspoon en Washington namelijk de vraag welke grote rol ze niet hebben gekregen. En warempel, beide actrices blijken auditie te hebben gedaan voor Clueless. Hoewel de hoofdrollen uiteindelijk naar Alicia Silverstone en Stacey Dash gingen, kijken zowel Washington als Witherspoon er met een grote glimlach op terug. En het wordt nog beter: beide actrices vinden dat ze best een scène uit Clueless kunnen naspelen (please doe!).

Clueless

De highschool movie over een snobschool in Beverly Hills was de grote hit uit 1995. Nu, 25 jaar later, is Clueless uitgegroeid tot cultsymbool en laat de modewereld zich nog steeds inspireren door de kledingstijl van Cher en Dionne.

Bekijk het leuke fragment vanaf 2:55.