Reese Witherpsoon staat, zeg maar gerust stráált, deze maand op de cover van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. In het bijbehorende uitgebreide interview deelt ze haar kijk op de gender pay gap. Bovendien verklapt ze dat ze met een aantal grote vrouwelijke namen in Hollywood haar salaris overlegt.

Dat Reese Witherspoon voorvechter is van gelijke lonen voor iedereen is eigenlijk niet nieuws. In 2018 koos de Amerikaanse zender HBO, na meerdere gesprekken met Witherspoon, voor gelijke lonen voor zowel mannen als vrouwen op de filmsets. Een grote verandering, want totdat moment kregen actrices beduidend minder betaald dan acteurs. Voor sommige vrouwen betekende dit een enorme plotselinge loonsverhoging, met dank aan Witherspoon dus.

Meten is weten

Toch blijkt dat voor de 44-jarige actrice niet genoeg. Ann Patchett, interviewer van Vanity Fair, schrijft in haar artikel het volgende: ‘Witherspoon praat graag over geld en over contracten. Ze gelooft in de power van informatie, want als andere vrouwen niet weten wat je betaalt krijgt, ligt de macht bij degene die de loonstrookjes invult.’

Super group

Volgens Patchett overlegt Witherspoon de hoogte van haar salaris dan ook regelmatig met andere vrouwen. Onder meer America Ferrera, Shonda Rhimes, Tracee Ellis Ross, Ava DuVernay, Nancy Meyers en Laura Dern behoren tot deze ‘super group’.

‘Een actrice kwam naar me toe en zei: weet je wel wat je gedaan hebt? Ik had geen idee waar ze het over had. Later bleek dat de dag na het ‘HBO equal pay thing’ haar contract was vernieuwd en ze twee keer zoveel betaald zou krijgen.’

150 mannen

Naast het delen van informatie doet Witherspoon ook haar best om meer rollen voor vrouwen te creëren, zowel voor als achter het scherm. Immers, Witherspoon, die al sinds haar vijftiende actrice is, weet als geen ander hoe groot de verschillen kunnen zijn. ‘Ik herinner me foto’s van de filmsets waarop ik de enige vrouw was, en omringd was door wel 150 mannen. Vooruit, misschien werkten er een paar vrouwen in de garderobe, maar dan had je het wel gehad.’

Zo is Reese Witherspoon, samen met Jennifer Aniston, de producer van The Morning Show. Dat heeft een groot voordeel: Jennifer en zij zijn de baas. Er zijn geen mannen meer waarmee ze rekening moeten houden. En dus hebben Witherspoon en Aniston volledige zeggenschap over de onderwerpen, thematiek, salaris en rolverdeling (samen vertolken ze dan ook de hoofdrollen).

Bron: Vanity Fair | Beeld: Getty Images