Regé-Jean Page geeft nóg meer tekst en uitleg over zijn exit bij ‘Brigerton’

De exit van Regé-Jean Page in het tweede seizoen van Bridgerton kwam voor fans als een grote schok. Want wat is de serie zónder de knappe kop? De acteur zelf geeft nu tekst en uitleg, en zijn uitgebreide verklaring zet het in iets ander, begrijpelijker perspectief. Maar doodzonde, da’s het nog altijd.

In een recent interview met Variety vertelt de 31-jarige acteur dat het nooit het plan was om überhaupt in het tweede seizoen van de hitserie te verschijnen. In feite was dat een van de voordelen van de rol voor hem. ‘Het zal een begin, midden, einde hebben’, herinnert hij zich het gesprek met een van de producenten. ‘En dat vond ik interessant. Ik mag mijn steentje bijdragen en dan rolt de familie Bridgerton verder.’

Verhaallijn

De serie is gebaseerd op boeken, waarin in ieder boek een ander liefdespersonage centraal staat. ‘De kijker wist dus eigenlijk dat deze verhaallijn na een seizoen zou stoppen’, vervolgt Regé-Jean Page. De acteur maakt in het interview duidelijk dat hij ‘niets dan opwinding’ voelt voor het vervolgsucces van de serie.

Bang voor vertrek

Rauwig over zijn vertrek was hij dan ook niet. ‘Ik wist het vanaf het begin, dus dat hielp’, verklaart de acteur. Toch voelde het wel een beetje als het verlaten van de middelbare school, grapt hij. ‘Je bent bang voor het onbekende en denkt:’ Oh, mijn God, ik ga nooit zulke goede vrienden maken als degene die ik heb ‘, en dan doe je het.’

Nieuwe films

Er gloort wel een sprankje licht aan de horizon, want binnenkort kunnen we weer smullen van Regé-Jean Page op het witte doek. Hij zal naast Ryan Gosling en Chris Evans verschijnen in Netflix-film The Grey Man en de hoofdrol spelen in de aanstaande verfilming van Dungeons & Dragons.

