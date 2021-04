Regé-Jean Page woedend nadat hij werd afgewezen vanwege huidskleur

Terwijl wij nog moeten bijkomen van het feit dat Regé-Jean Page écht niet terugkeert als Duke Hastings in het tweede seizoen van ‘Bridgerton’, komt de acteur met ander teleurstellend nieuws. Page vertelt dat hij ooit werd afgewezen voor een serie vanwege zijn huidskleur.

Regé-Jean Page was in de running voor een van de hoofdrollen in de sci-fi serie ‘Krypton’. Hij zou Seg-El spelen, de grootvader van Superman. Creatief producent Geoffrey Johns wees Page af omdat ‘de grootvader van Superman niet zwart kan zijn’. De afwijzing kwam nadat de makers van de serie lieten weten dat ze graag een diversere cast willen. In plaats van Page kreeg uiteindelijk Cameron Cuffe (een witte acteur) de rol.

‘Het doet nog meer pijn’

Een woordvoerder van Johns verklaarde tegenover de L.A. Times dat fans verwachtten dat de grootvader van Henry Cavill (die Superman speelt) op Cavill zou moeten lijken. De afwijzing zit Page hoog. Op Twitter laat hij weten hoe teleurgesteld hij was en is.

‘Deze gesprekken teruglezen doet niet minder pijn dan het toen deed. Eerlijk gezegd deden de verklaringen zelfs nog meer pijn. Toch blijf ik m’n ding doen. We doen het werk. We vliegen nog steeds.’

‘Walgelijk gedrag’

Het is niet de eerste keer dat de creatief producent in een kwaad daglicht staat. Acteur Ray Fisher betichtte de producent eerder van ‘walgelijk, onprofessioneel en totaal onacceptabel gedrag’ op de set van de film ‘Justice League’. Volgens The Hollywood Reporter zou Johns gezegd hebben dat de film ‘geen boze zwarte man’ als hoofdrolspeler kon gebruiken.

‘Zwakke smoesjes’

Fisher laat zich ook uit over het feit dat Johns Page niet wilde aannemen als grootvader van Superman. ‘Ik waardeer het dat Johns een crisisteam heeft aangenomen om zijn discriminatie goed te praten, maar zijn smoesjes zijn zwak. Als hij gelooft dat fans willen dat Supermans grootvader lijkt op een ‘jonge Henry Cavill’, waarom vond hij het dan wel oké dat Zod niet lijkt op Michael Shannon?’

De beste wraak is echter dat Page’s carrière nu sky high gaat. Zijn volgende acteerklussen zijn voor ‘Gray Man’ en ‘Dungeons and Dragons’. Heeft ‘ie heel Superman niet voor nodig.

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress