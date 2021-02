De echte duchess: dit is de vriendin van ‘duke’ Regé-Jean Page

We willen niet de sfeerbedervers zijn, maar de geruchten zijn waar: Regé-Jean Page (31) is hartstikke bezet. Duke Simon Basset uit Bridgerton heeft in het echte leven zijn hertogin gevonden. Ze heet Emily Brown, werkt als copywriter en speelt daarnaast een aardig potje voetbal.

Volgens ingewijden zijn Regé-Jean en Emily al zeker een jaar samen en kochten ze onlangs samen een huis in Noord-Londen. Afgelopen valentijnsweekend werd het stel op straat in Londen gespot.

Emily is niet zo van de pailletten, pijpenkrullen en baljurken, maar draagt het lockdown-uniform waar we allemaal al maanden in bivakkeren. Een warme pufferjas, joggingbroek een trui en dr. Martens afgetopt met een muts: de vrouw die een van ’s werelds meest geadoreerde mannen strikte, blijkt verrassend normaal. En ja, dat zeggen we natuurlijk ook omdat we stikjaloers zijn omdat zíj wel mag wegkruipen in zijn jas.

Mythe

Voordat Regé-Jean met zijn liefde werd gespot, was hij bepaald niet loslippig over zijn eigen liefdesleven. Slim ook natuurlijk, want qua pr en marketing kwam het de makers wel goed uit om de suggestie te wekken dat hij en tegenspeler Phoebe Dynevor elkaar ook in het echte leven wel zagen zitten. Die mythe is nu dus officieel uit de wereld.

Romanticus

Emily is een nog grotere bofkont dan we al dachten, want de man blijkt ook nog eens echte romanticus. ‘Ik ben een groot fan van het concept romantiek. Romantiek is een prachtig ding en we hebben er in de wereld meer van nodig.’

Bron: The Daily Mail. | Beeld: Getty