Regé-Jean Page onthult welke scène uit Bridgerton hij het moeilijkst vond

‘Bridgerton’ staat amper drie weken op Netflix of een nieuwe obsessie is geboren. De makers blijven die obsessie liefdevol voeden door zo links en rechts wat los te laten over het reilen en zeilen achter de schermen. Zo vertelt mondiale crush Regé-Jean Page nu welke scène hij het moeilijkst vond om te filmen.

Regé-Jean, alias de Duke of Hastings (of gewoon Simon), vond niet de stomende seksscènes of de vechtscènes het zwaarst. De moeilijkheidsgraad zat ‘m voor de acteur veel meer in de details.

Speldenprikjes

‘Het zijn niet altijd de extreme dingen die het moeilijkst zijn’, zegt hij tegen Netflix Queue. ‘Ik denk dat iedereen die verheven emotionele momenten kent; je probeert je emoties onder controle te houden. De moeilijkste momenten zijn de subtiele steken en speldenprikjes aan de eettafel. Als iemand iets zegt waar je níet kwaad om mag worden, niet om mag huilen, dan moet je die steek tussen je ribben maar nemen. Dat kun je alleen uitdrukken door bijvoorbeeld een wenkbrauw op te trekken of in de manier waarop je je erwten snijdt.’

Niet expliciet

‘Er is een moment in het Bridgerton huis waar iedereen vrij kalm en blij is. Ik eet voor het eerst bij de familie. Ik wil er echt niet zijn, maar dat kun je niet zeggen. De kinderen zijn er en die zijn vrolijk aan het spelen in een warm gezin dat Simon nooit had. Dat wordt nergens in het script expliciet gezegd. Niemand spreekt het uit. Maar het is wel het belangrijkste element uit die scène voor hem. Die ruimte innemen was het meest uitdagende, maar ook meest belonende deel.’

Reden te meer om misschien nóg een keer te kijken. Voor het acteerwerk natuurlijk, echt niet vanwege zijn bruine kijkers en brede biceps.

