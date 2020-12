Regelrecht op je watchlist: dit staat er nieuw op Netflix deze week

Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we o.a. de spannende serie Tiny Pretty Things, de bekende romcom Huisvrouwen bestaan niet en de achtste Fast & Furious-film.

Benieuwd wat je in het nieuwe jaar kunt verwachten? Dit zijn de Netflix-releases van januari 2021.

Series

Tiny Pretty Things

Seks, mysterie en een hoop lelijke voeten. Dat zijn de belangrijkste elementen van de nieuwe spannende dramaserie Tiny Pretty Things die ideaal is voor de fans van Pretty Little Liars! Het verhaal begint als de veelbelovende balletdanseres Cassie Shore van het dak wordt gegooid door iemand in een zwarte hoodie, maar waar het eindigt? Dat weet niemand. Het belooft een race tegen de klok te worden voor alle dansmarietjes om daar achter te komen. Je weet immers nooit of je zelf ook in gevaar bent. Lees hier de Superguide-recensie.

Home for Christmas (Hjem til jul) – seizoen 2

Na het enorme succes van het eerste seizoen van de Noorse Netflix Original Hjem Til jul (Home for Christmas) kon logischerwijs een tweede reeks niet uitblijven. Het eerste seizoen draaide om de vrijgezelle Johanna die snel even een vriend moest vinden voor de kerstdagen en daar gaan we in deze tweede reeks gewoon op door! Dit keer ontdekt ze hoe gecompliceerd relaties eigenlijk zijn.

Start-Up

Wie tijdens deze lockdown nog een soort van wil reizen, kan natuurlijk altijd beginnen met een buitenlandse serie. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Zuid-Koreaanse reeks Sweet Home (ook deze week verschenen) of Start-Up? Die laatste serie draait om de jonge Seo Dal-Mia wie ervan droomt om ooit de nieuwe Steve Jobs te worden. Door een misverstand komt ze oog in oog te staan met de verlegen wiskundige genie Nam Do-san.

De legende van Korra (4 seizoenen)

“Aan iedereen die de afgelopen maanden om Korra heeft gevraagd: ik heb jullie gehoord. Ja, zelfs in mijn slaap.” Met deze woorden kondigde Netflix deze week – tot verbazing van vele fans – de komst van de vier seizoenen van Avatar: De Legende van Korra aan. In deze reeks volgen we Avatar Korra die Aang opvolgt als Avatar. Zo leert ze onder andere de kinderen en kleinkinderen van Aang kennen.

Hilda (S2)

De kleintjes worden deze week ook weer op hun wenken bediend met het tweede seizoen van de avonturenreeks Hilda. De onverschrokken, onafhankelijke Hilda maakt in de dertien nieuwe afleveringen weer nieuwe vrienden en ontmoet magische wezens tijdens haar reis naar de stad. Al klaar met de reeks? Wie weet hebben jij en je kleintje(s) dan wel wat aan deze top 25 met de ‘beste animatiefilms ooit’.

Song Exploder (S2)

In de docureeks Song Exploder krijgen we diepte-interviews te zien met artiesten die minutieus uitleggen hoe hun eigen nummers in elkaar steken. Met in dit tweede seizoen onder andere wereldartiesten als Dua Lipa en The Killers.

Wolverine (S1)

Marvel-fans konden na de recente onthullingen van Disney al hun hart ophalen, maar Netflix komt ook weer als geroepen. De streamingdienst heeft namelijk deze week het eerste seizoen van Wolverine online gezet. In deze animatiereeks is Logan, ook bekend als de mutant Wolverine uit X-Men, op zoek naar de liefde van zijn leven.

X-Men (S1)

Netflix gaat nog even door met een nieuwe animatieserie van Marvel, want ook het eerste seizoen van X-Men staat sinds deze week online. In deze reeks volgen we de X-Men die een jaar na hun ontbinding voor het eerst weer bij elkaar komen bij Professor Charlies Xavier. Lukt het hen om de ontvoering van jonge mutanten in Japan te onderzoeken?

How To Ruin Christmas (S1)

Wie na al die animatieseries zin heeft om eens echt lekker te lachen, kan het best gaan voor de serie How To Ruin Christmas. In deze komediereeks probeert de ‘verloren dochter’ Tumi het weer goed te maken nadat ze de perfecte kerstbruiloft van haar zus heeft verpest. Als dat maar goed afloopt!

Films

Dikkertje Dap

‘Dikkertje Dap. Dikkertje Dap klom op de trap. ’s morgens vroeg om kwart over zeven.’ Vergeet even het ouderwetse kinderliedje, want wij hebben het vandaag toch echt over de film uit 2017. Het leven van het jonge jongetje kan niet meer stuk als hij beste vrienden wordt met de giraf Raf, maar dan ontdekt hij dat deze dieren met hun lange nekken niet welkom zijn op zijn school. Nou, daar gaat Dikkertje Dap iets aan doen!

Huisvrouwen bestaan niet

Op het eerste gezicht lijkt de romantiek ver te zoeken in deze realistische en voor sommige herkenbare romcom, maar in al deze drama staat romantiek natuurlijk altijd voorop. Zo staat Gijsje (Eva van de Wijdeven) voor de keuze tussen Kay Greidanus en Jim Bakkum en zoekt Marjolein de spanning in haar relatie met Huib. En we weten allemaal: uiteindelijk komt het vast weer goed!

Hartenstrijd

Na voor de zoveelste keer bedrogen te zijn, is motormuis Tina (Jennifer Hofman) het zat: vanaf nu papt ze alleen nog maar met een man aan voor seks, niets meer en niets minder. Helaas denkt haar date Sven daar anders over, want hij heeft nu juist afgesproken om eens te bewijzen dat hij wel kan daten zonder seks te hebben. Tja, wie trekt er dan aan het kortste eind? Zin in meer romcoms van Nederlandse bodem? Wij hebben de leukste 25 voor je verzameld.

The Fate of the Furious

Naast alle romcoms is er gelukkig ook wat voer voor de ware actieliefhebbers onder ons, want deze week kwam The Fate of the Furious eindelijk online! In dit achtste deel uit de Fast & Furious-reeks dwingt een meedogenloze cyberterroriste Dom om zich tegen Letty en de crew te keren. Alles wat ze hiervoor hebben opgebouwd komt in gevaar. Weten ze op tijd het tij te keren?

A California Christmas

De kerstfilms zijn niet aan te slepen dit jaar. Je hebt de één nog niet eens gezien of er staan weer een boel nieuwe titels voor je klaar, zoals A California Christmas bijvoorbeeld. Deze heerlijke romantische film draait om ‘playboy uit de grote stad’ Joseph en de hardwerkende boerin Callie. Door een misverstand denkt ze dat Joseph de nieuwe knecht is en daar maakt hij slim gebruik van door zich voor te doen als hulpje Manny om zo haar vertrouwen te winnen.

Rundfunk: Jachterwachter

Wachtopzichter (Yannick van de Velde) probeert in zijn eentje camping HIVO te runnen, maar de vraag is of dat een doorslaand succes is. De komst van de uitgeleefde ex-wereldster Ronnie Bosboom Jr. (Tom van Kalmthout) lijkt een zegen, maar wanneer hij op de vlucht blijkt voor gevaarlijke criminelen, moet het duo er alles aan doen om de camping te redden.

Ma Rainey’s Black Brother

De onlangs veel te vroeg overleden Chadwick Boseman shinet voor de allerlaatste keer in een film als ware trompettist. Zijn karakter Levee past niet helemaal in het keurslijf van de band, die precies moet doen wat Ma wil. Hij wil zijn eigen, moderne nummers maken met zijn eigen muzikanten, maar voorlopig moet er nog even geld verdiend worden met het studiowerk. Je begrijpt vast: dat is nog maar het begin van heel wat discussies!

Verder verschenen deze week ook de volgende films:

Asterix: The 12 Tasks

Perfect Stranger

Papillon

Vir as: Outside In – The Lockdown Special

An Unremarkable Christmas

