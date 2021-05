Regisseur Friends-reünie: Geen zorgen maken om Matthew Perry

Friends: The Reunion roept veel op in positieve zin. Toch waren er ook mensen die hun zorgen uitspraken: de eens zo fitte Matthew Perry (Chandler) leek ‘een schim van zichzelf’. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, volgens de regisseur van Friends: The Reunion.

Regisseur Ben Winston liet in een interview met The Hollywood Reporter weten dat ‘Perry fantastisch was’ en dat het goed met hem ging.

‘Wat mensen zeggen is soms heel onaardig’

De Friends-ster maakte de indruk onder invloed te zijn van medicijnen en sprak traag, iets wat fans deed denken dat hij weer met verslavingsproblemen kampt. ‘Hij was geweldig om mee te werken, hij is ontzettend humoristisch en ik vond het een eer om hem te mogen regisseren. Ik heb hem gesproken en hij is oké. Hij zag er een stuk beter uit dan de laatste keer dat ik hem daarvoor zag. En ja, wat mensen over hem zeggen houd je niet tegen, maar soms zijn dat hele onaardige dingen, wat niet nodig is,’ aldus Winston.

Matthew Perry: ‘Ik wilde dat iedereen lachte’

Tijdens de special liet Matthew weten het vreselijk te hebben gevonden wanneer het publiek niet om een grap lachte, iets wat hij nooit eerder met zijn collega’s had gedeeld. ‘Ik ging echt dood als er niet gelachen werd, wat natuurlijk niet gezond is. Maar ik kreeg echt zweetaanvallen en voelde me dan rot.’

