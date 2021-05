Tijd voor vakantie: reisadvies 14 miljoen keer bekeken (maar ongewijzigd)

We zijn het zat, de coronamaatregelen. Dat horen we om ons heen en dat voelen we aan onszelf, maar we zien het nu ook in de cijfers. De reisadviezen van het minsterie van Buitenlandse Zaken (BuZa) zijn al meer dan veertien miljoen keer bekeken, zo blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij het ministerie.

Het advies van het ministerie is al bijna vijf maanden niet veranderd. Tóch bezochten we massaal de website, want ‘je weet maar nooit.’ Vorig jaar werd de pagina van het ministerie een hit door corona en toen werd ‘ie – hou je vast – 89.5 miljoen keer bekeken. Ter vergelijking: in het jaar ervoor werd de website een luttele 3.24 miljoen keer bekeken.

Oranje wereld

Kortom: we zijn toe aan vakantie. Helaas staat de wereld nog steeds op oranje, wat betekent dat je alleen voor noodzakelijke reizen in het vliegtuig mag kruipen. Maar, de geruchten zijn gunstig gestemd: naar verwachting maakt het demissionaire kabinet vanavond bekend dat we wellicht naar sommige bestemmingen kunnen vliegen deze zomer.

