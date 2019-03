Dit worden de grootste reistrends voor de zomer

Nog geen plannen deze zomer? Zoek niet verder. Mocht je namelijk helemaal on trend op vakantie willen, dan hebben Airbnb en Pinterest een handig lijstje voor je gemaakt met topbestemmingen.

Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, door op beide sites de zoekopdrachten van het afgelopen jaar te analyseren en vanuit daar te voorspellen wat dit jaar helemaal hot gaat zijn. Als eerste is daar de terugkeer naar de natuur. Bij Pinterest werd in 2018 wel 88% meer gezocht op ‘nature travel’ en ook Airbnb zag een toename van wel 539% op boekingen van natuurhuisjes. En eerlijk: even bijkomen met alleen het geluid van de wind en lekker wandelen in de natuur, dat klinkt ons als muziek in de oren.

Groener

Daarnaast zoek de reiziger het groen niet alleen op in de natuur, maar wil de nieuwe generatie ook rekening houden met de invloed van hun vakantie op het milieu. Ook zijn avontuurlijke vakanties helemaal hip. Want wat dacht je van duiken, surfen of een andere activiteit tijdens jouw tripje? De twee platformen merken dat mensen hier steeds meer naar op zoek zijn.

Strand

Toch is er ook een groep die gewoon echt helemaal niks wil als ze op vakantie gaan. Zon, zee, strand: ook deze trend blijft gewoon lekker bestaan. Want wie wil er nu niet met je billen bloot, melk drinken uit een kokosnoot? Wij in ieder geval wel. Vooral Mexico, Puerto Rico, Brazilië en de Filipijnen waren populair op beide sites.

Budget

En ja, we blijven ook gewoon lekker goedkoop op reis te willen gaan. Groot gelijk, want al dat geld dat je bespaart op je vakantie kun je daar weer uitgeven aan overheerlijke wijn of een luxe diner. Vooral gezocht werd hierbij naar Bologna in Italië, Porto in Portugal en Marrakesh in Marokko. Heb je je koffers al gepakt?

