Rel rondom familie De Mol: ‘Het is drama in showbizzland, maar Johnny zwijgt’

We kennen Johnny de Mol als een vriendelijke en vrolijke man die het leven viert. Toch bewijst een audiofragment van handtastelijkheden tussen hem en zijn ex-vriendin Shima Kaes, dat ook Johnny soms even uit de bocht vliegt. Mark Koster, schrijver van de nieuwe ongeautoriseerde biografie over familie De mol, wijdde hier een hoofdstuk aan in zijn boek. Wij belden hem op.

Recap

In het boek dat Mark Koster over de machtige familie schrijft, is 1 van de 111 hoofdstukken gewijd aan Johnny de Mol die zo’n zes jaar geleden een liefdesrelatie had met Shima Kaes. Deze liefdesrelatie beschrijft Koster als een turbulente relatie: er vonden handtastelijkheden plaats – van beide kanten, volgens familie De Mol. In een telefoongesprek tussen de twee gaat het er hard aan toe. Juridisch adviseurs van ex-vriendin Kaes lieten de familie weten dat zij bereid was ‘aantoonbaar bewijsmateriaal’ aan hen over te dragen in ruil voor een financiële schikking. Dit resulteerde in vader en zoon die aangifte van poging tot afdreiging deden.

Je boek gaat over de machtige familie De Mol en hun rol in de entertainment business. Waarom zit het stuk over Johnny en Shima erin?

‘Ik zie Johnny als de rebel, het zwarte schaap van de familie. Hij ziet zich meer als een artiest dan als een ondernemer. In tegenstelling tot de rest van zijn familie, doet hij niet mee in de opbouw van het imperium. Ik hoorde om mij heen roddels over Johnny, dat ie losse handjes zou hebben. Toen ben ik daar achteraan gegaan. Ik moet zeggen dat ik het heel mild heb opgeschreven, maar de familie is nu in die vlek aan het wrijven. Dat is niet slim.

Wat vind je van de ophef?

‘Ik vind het een beetje zonde. Eerlijk gezegd had ik wel ophef verwacht, maar niet over dit onderdeel. Mensen zeggen dat het een roddelboek is, maar dat is helemaal niet waar. In die zeven jaar dat ik eraan heb gewerkt heb ik zeker wel wederhoor gepleegd. Het is maar een klein hoofdstuk in een boek, dat uit 111 hoofdstukken bestaat. Ik noem het zelf maar het tragische hoofdstuk 92. Het is heus niet dat er allemaal vervelende dingen in het boek staan, maar nu lijkt dat wel zo. Er staan bijvoorbeeld ook ontroerende stukken in over Linda. En ook over hoe de vader van Linda en John ontzettend heeft meegeholpen aan de house industrie.’

Wat is jouw beeld van Johnny op dit moment?

‘Ik heb erg veel moeite met het zwijgen van Johnny de Mol. Hij moet zelf met een verklaring komen, in plaats van het door zijn vader te laten oplossen. Hij is een volwassen man van 41 jaar met twee kinderen, geen losgeslagen puber die een foutje heeft gemaakt. Als het echt zo is dat ze elkaar te lijf zijn gegaan, daar lijkt het wel op, vind ik dat je daar volwassen genoeg voor bent om ervoor op te komen. Verder heb ik er niets mee te maken.

Interview met Mark Koster: Isabel Ribbink en Naomi Zonnebelt