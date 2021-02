‘Relatie tussen Harry Styles en Olivia Wilde wordt steeds serieuzer’

De geruchten over daten doen nog pas sinds kort de ronde, maar Olivia Wilde (36) heeft het naar verluidt al zwaar te pakken. Zij en Harry Styles (26) hebben het meer dan leuk op de set van de film ‘Don’t worry, darling’. Ze gingen al samen (hand in hand) naar een huwelijk, maar toch wil de regisseur niks overhaasten.

Olivia Wilde scheidde in 2020 van Jason Sudeikis. Omdat er kinderen in het spel zijn, wil Olivia niet te hard van stapel lopen met een nieuwe liefde. Toch heeft ze het daar volgens welingelichte bronnen lastig mee. Ze is zo verliefd op Harry Styles dat ze dat het liefst van de daken schreeuwt.

Getrouwd

‘Ze is eerder getrouwd geweest en was bijna tien jaar samen met Jason met wie ze kinderen heeft. Ze wil graag weten waar deze relatie naartoe gaat en verwacht dat het geweldig wordt, maar wil eerst even aankijken hoe het allemaal gaat’, zegt een insider tegenover HollywoodLife. De ingewijde weet ook dat ze samen verbleven in Harry’s huis en daarna ook samen naar Engeland gingen voor de filmopnames.

Eerbetoon

Momenteel werken de twee samen aan haar film Don’t worry, darling. Afgelopen maandag bracht ze via Instagram een eerbetoon aan Harry. ‘Wat niet veel mensen weten, is dat maar weinig mannelijke acteurs een ondersteunende rol willen spelen in films waarin een vrouw de hoofdrol speelt. De industrie heeft ze wijsgemaakt dat zo’n rol hun macht ondermijnt en daardoor hun financiële waarde afneemt. Dat is ook de reden waarom het moeilijk is verhalen vanuit het perspectief van een vrouw te vertellen’, schrijft de regisseur.

Werk vs privé

‘Hij hoefde niet bij ons circus te komen, maar hij sprong aan boord met menselijkheid en gratie. Hij blaast ons iedere dag omver met zijn talent, warmte en vaardigheid om achteruit te rijden.’ Denk alleen niet dat Olivia werk en privé door elkaar haalt; ook over de andere cast- en crewleden steekt ze op Instagram de loftrompet af. ‘Ze heeft geen enkele bewegingsruimte om dit te verpesten, dus ze houdt de twee gescheiden en probeert tegelijkertijd het beste van deze nieuwe relatie te maken.’

Bron: Stylecaster | Beeld: Getty