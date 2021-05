Releasedatum Lupin seizoen 2 bekend

Goed nieuws voor de fans van Lupin: seizoen 2 staat al heel snel op Netflix. De streamingsdienst onthulde gisteren de trailer en de releasedatum. Vanaf 11 juni 2021 kunnen we weer genieten van Omar Sy in de rol van de dief die ook je hart steelt: Assane Diop.

De serie, waarin we de charmante dief Assane volgen, is een van de grootste Netflix hits van 2021. De miniserie was zelfs zo populair, dat de makers besloten de releasedatum naar voren te halen.

Waar gaat Lupin over?

In seizoen 1 van Lupin volgen we Assane die wraak probeert te nemen voor zijn vader en het leed dat hem is aangedaan door de familie Pellegrini. De serie is geïnspireerd op de verhalen uit het boek Arsène Lupin; een ‘gentleman-dief’ die dankzij zijn vluchtige handelingen en vermommingen iedereen te snel af is. Het is heerlijk en je zit continu op het puntje van je stoel.

Trailer seizoen 2 Lupin

Seizoen 2 gaat verder waar seizoen 1 stopte. Het verlangen naar wraak op de Pellegrini’s verwoeste de familie van Assane. Nu moet hij een nieuw plan bedenken, waarmee hij zichzelf in gevaar brengt. De trailer belooft in ieder geval veel goeds.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Manners | Beeld: Getty Images