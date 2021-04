In je agenda: op deze dag komt het nieuwe seizoen van ‘The Bold Type’ uit

Liefhebbers van The Bold Type opgelet: de releasedatum van het nieuwe seizoen is bekend. Dat betekent dat we weer in de wereld en het drama van Kate, Sutton en Jane kunnen duiken.

Nog even wachten, want het nieuwe seizoen keert vanaf 26 mei terug op de Amerikaanse televisie. Omdat ze sinds kort een Netflix-samenwerking te pakken hebben, is de kans groot dat de afleveringen een dag later op Netflix staan. Liever bingen? Kan ook, je hoeft dan maar zes weken te wachten. Want ja, het is al bevestigd: dit vijfde seizoen is het laatste en heeft maar zes afleveringen. Helaas, helaas.

The Bold Type nog nooit gezien en twijfel je of je het moet gaan kijken? Wat ons betreft: absoluut. Niet alleen is het gewoon heerlijk om te kijken naar de drie bloedknappe vrouwen die op de redactie van een tijdschrift werken, er worden ook behoorlijk wat taboedoorbrekende thema’s aangehaald. Borstkanker, miskramen, acné, geaardheid, body positivity, alcoholisme: alles wordt besproken.

Opfriscursusje The Bold Type

Let op: spoiler alert! Ben je nog niet door alle seizoenen heen? Stop dan nu met lezen. Ik herhaal: nu stoppen met lezen. En anders: een opfriscursusje. Want hoe eindigde seizoen vier ook alweer en hoe staat het er voor met het trio? Sutton verliet Richard; hij wilde kinderen en zij niet – bleek na haar miskraam. Sutton vertrok naar haar geboortedorp en viel daar in oude patronen (de armen van een oude liefde én drank). Jane kwam achter een mega scoop over de man hoofdredacteur Jacqueline en had twijfels over of ze dat wel of niet moest delen. Bovendien struggelde ze met haar liefdesleven. En Kat is nogal bang om haar nieuwe relatie te delen. Remember? Nog even twee weken volhouden en dan kunnen we weer! (Gewoon afdwingen die hap).

Bron: Amayzine | Beeld: Getty Images