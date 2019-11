Merry stalkmas: dit is de releasedatum van het tweede seizoen van ‘You’

Mocht je al uitkijken naar kerst, dan hebben we nu nóg een extra cadeautje voor onder de boom. Het tweede seizoen van You is namelijk terug om de feestdagen een behoorlijk duister randje te geven.

Dat liet Netflix gisteren weten op social media. Een foto van Joe – oké, Penn Badgley – werd gedeeld met de tekst: ‘Reserveer tweede kerstdag maar voor een retespannend nieuw seizoen van You.’ De releasedatum dus van You? Tweede kerstdag.

Releasedatum You

You vertelt het verhaal van Joe, een jongen die helemaal geobsedeerd raakt door Beck (Elizabeth Lail), een meisje dat op een dag bij hem in de boekwinkel binnenstapt. Joe gaat steeds verder om haar aandacht te krijgen en haar duidelijk te maken dat hij voor haar de ware is. In het tweede seizoen van You verhuist Joe van New York naar Los Angeles. Wat hij daar gaat doen is nog niet bekend.

Beck is back

Helaas voor de fans van het personage van Beck, ze is toch écht dood. Dus je raadt het misschien al: Joe heeft heel wat flashbacks van de verschillende moorden die hij gepleegd heeft. En dat betekent dat Beck soort van back is. Penn verklaart: ‘Er is een herbeleving van Joe in de tweede aflevering van het tweede seizoen, waarin je een beetje meer te zien krijgt van de harde realiteit van wat hij haar heeft aangedaan.’ Je krijgt dus tot in de details mee hoe zijn grote liefde tot haar einde is gekomen. En dat dat niet leuk gaat worden, kan Penn wel bevestigen.

Bron: Netflix | Beeld: Netflix