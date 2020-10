Een thrillerserie met Nicole Kidman en Hugh Grant, het nieuwe seizoen van The Mandalorian en verschillende onuitgebrachte horrorfilms. In oktober breidt het aanbod van streamingdiensten weer verder uit. Bekijk hieronder met welke releases Ziggo, Disney+, Pathé Thuis en Amazon Prime gaan komen.

Ziggo

5 oktober: Warrior – seizoen 2

Deze misdaadserie speelt zich af aan het eind van de negentiende eeuw, in het Chinatown van San Francisco. Tijdens de Tong-oorlog is vechtsportexpert Ah Sahm uit op wraak. Zijn zus Mai Ling, de nieuwe leider van de Long Zii-be, is zijn grootste rivaal.

8 oktober: Siren

De inwoners van het kustplaatsje Bristol Cove ontdekken dat zeemeerminnen levensgevaarlijk zijn. Wanneer een van de mythische wezens gevangen wordt door een groep vissers, vermomt ze zich als een mens om een bloedbad aan te richten. Het eerste seizoen van Siren verschijnt in oktober op Ziggo.

26 oktober: The Undoing

In deze nieuwe miniserie van HBO Max spelen Nicole Kidman en Hugh Grant een steenrijk echtpaar met een succesvol leven. Therapeute Grace (Nicole Kidman) ziet dat bestaan echter in elkaar storten na een brute moordpartij. Terwijl ze de media bovenop zich heeft, moet Grace een beter leven voor zichzelf en haar zoontje zien te beginnen. The Undoing werd geregisseerd door Susanne Bier, onder meer bekend van de thriller Bird Box en het Oscar-genomineerde After the Wedding.

28 oktober: The Good Doctor – seizoen 3

De jonge dokter Shaun Murphy heeft autisme, maar kan door zijn extreme concentratievermogen de grootste medische uitdagingen aan. In de eerste aflevering van dit nieuwste seizoen voert hij een operatie uit op een jonge vrouw met kanker. Eerder dit jaar werd al bekend dat er ook een vierde seizoen komt van The Good Doctor.

Disney+

30 oktober: The Mandalorian – seizoen 2

Vanaf 30 oktober verschijnt er iedere week een nieuwe aflevering over de Star Wars-premiejager en zijn kleine groene compagnon. De Mandalorian is op de vlucht en probeert intussen uit te zoeken van welke planeet Baby Yoda komt. Een oude vijand heeft iets met het geheim te maken.

16 oktober: Onward

Tienerelf Ian heeft zijn overleden vader nooit gekend, maar krijgt op zijn verjaardag de mogelijkheid om hem voor één dag terug te toveren. De spreuk mislukt echter, waardoor alleen de benen van zijn vader verschijnen. Samen met zijn oudere broer legt Ian een avontuurlijke tocht af om binnen 24 uur een magisch kristal te vinden, en zo toch nog oog in oog met zijn vader te komen. Onward is de nieuwste film uit de stal van Pixar. Later dit jaar brengt de animatiestudio Soul uit.

23 oktober: Once Upon a Snowman

Na de twee kassuccessen van Frozen komt Disney nu met een korte film over sneeuwpop Olaf. Hoe overleefde hij de eerste uren nadat Elsa hem tot leven had gebracht, nog voordat hij Anna en Kristoff tegenkwam?

Pathé Thuis

2 oktober: Wickie de Viking en het Magische Zwaard

De pientere vikingszoon Wickie wil nog steeds met zijn vader de zee op. Halvar vindt hem eigenlijk nog niet volwassen genoeg, maar thuisblijven is geen optie meer. Wickies moeder is door een magisch zwaard in een gouden standbeeld veranderd.

2 oktober: Honey Boy

Een jonge televisieacteur blikt terug op de getroebleerde relatie met zijn vader, een voormalig clown die nu aan heroïne is verslaafd. Hoofdpersoon Otis wordt gespeeld door acteurs van verschillende leeftijden. Vader James wordt gespeeld door Shia LaBeouf, die dit drama op zijn eigen familieherinneringen baseerde.

6 oktober: Aanmodderfakker

Gijs Naber won een Gouden Kalf voor zijn rol als eeuwige student. Zijn leven verandert volledig als hij de ambitieuze Lisa ontmoet. Zij heeft haar hele leven al uitgestippeld en dat blijkt toch enige invloed op Thijs te hebben.

Amazon Prime

5 oktober: The Walking Dead: World Beyond

Hitserie The Walking Dead kondigde onlangs aan te gaan stoppen, maar intussen zijn er wel verschillende spin-offs. De nieuwe serie The World Beyond speelt zich tien jaar na de zombie-uitbraak af en gaat over een groep tieners die in de bloederige ellende geboren is.

6 oktober: The Lie en Black Box

In The Lie speelt Peter Sarsgaard een vader die samen met zijn dochter een gruwelijk geheim verbergt. Black Box gaat over een man die na een auto-ongeluk besluit om gebruik te maken van een mysterieuze geheugensimulator. Beide films zijn onderdeel van Welcome to the Blumhouse, een reeks van vier niet eerder uitgebrachte horrorfilms, van de studio die ook Get Out en Us maakte.

13 oktober: Evil Eye en Nocturne

Het tweede deel van de Welcome to the Blumhouse-reeks verschijnt op 13 oktober. Evil Eye gaat over een moeder die zich grote zorgen maakt over het nieuwe vriendje van haar dochter. Nocturne speelt zich af op een kunstacademie, waar een student haar tweelingzus voorbijstreeft nadat ze een mysterieus notitieboekje heeft gevonden.