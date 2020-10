Love Island’s Remco op vakantie met ‘meisje in Nederland’

Het was een grote shock toen bleek dat Love Island’s Remco eigenlijk zijn hart al had verloren aan een ‘meisje in Nederland’. Volgens hem wist Imen van zijn gevoelens, volgens haar is daar weer niks van waar. Hoe dan ook, de surfdude besloot Nederland achter zich te laten en te vertrekken naar Portugal. Mét deze ‘nieuwe’ vlam.

Op Instagram was namelijk al te zien dat hij op reis was met een meisje, maar nu geeft Remco zelf ook duidelijkheid.

Iemand besluit namelijk de stoute schoenen aan te trekken en te vragen wie toch die mysterieuze dame is met wij hij op roadtrip is naar Portugal. ‘Ben jij het meisje waarvoor Remco Love Island verliet?’, is te lezen. Hierop reageert Remco: ‘Ja, zij is het.’ Toch wil hij wel even wat rechtzetten. ‘En nee, ik heb geen relatie met haar’, schrijft hij om dat gerucht ook meteen uit de wereld te helpen.

Imen

Imen laat in een video op YouTube ook van zich horen. Hierin verklapt ze dat ze tóch al wel iets langer wist van Remco’s geheim: volgens haar was ze een paar dagen van tevoren ingelicht. Remco zou het haar hebben verteld op een vrije dag waarop niet gefilmd werd. ‘Hij vertelde dat hij haar maar drie keer had gezien’, aldus de Brabantse. ‘En toen vond ik het niet nodig om daar iets mee te doen. Ik had zoiets van: je kent mij al vijf weken en je denkt dat je verliefd bent, maar je weet het niet zeker. Ik dacht we gaan het gewoon proberen, maar na één dag trok ik het al niet meer.’

Geen nieuwe liefde

Zelf is ze momenteel nog steeds vrijgezel. ‘Ik heb nog een hoop te verwerken, dus op dit moment heb ik niemand’, verklaart Imen. En de geruchten over haar relatie met Koen? Daar is dan ook niks van waar. ‘Dat is puur vriendschappelijk.’

