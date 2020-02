Af en toe valt er een naam van een artiest van ‘vroeger’, van wie je jáááren niets gehoord hebt. Zangeres Duffy die plots weer iets van zich laat horen, Jesse McCartney die na een eeuw ineens weer nieuwe muziek uitbrengt, en voormalig kindster JoJo (gaat er al een belletje rinkelen?) die deze week, ruim vijftien jaar na haar wereldwijde doorbraak, onthult hoe ze als jong, onwetend meisje door haar platenlabel is misbruikt en uitgebuit. Een verhaal waarvan de rillingen je over de rug lopen…

Kindster JoJo

In 2004 scoorde JoJo op dertienjarige leeftijd een wereldhit met Leave (Get Out). Ze scoorde er nog een aantal, waaronder Baby It’s You en Too Little Too Late, afkomstig van haar debuutalbum en een volgend album uit 2006. Daarna bleef het maar liefst tien jaar stil. Inmiddels is de zangeres 29 en doet ze een boekje open over de heftige periode na haar doorbraak en waarom we zo lang niets van haar hoorden.

In zee met de oom van Aaliyah

In een interview met Uproxx, waarin ze ook belooft binnenkort met nieuwe muziek te komen, vertelt de zangeres openhartig over het leed (en daarmee overdrijven we niet) dat haar is aangedaan door haar platenmaatschappij. Ze tekende in 2003 een platendeal met Blackground Records, gerund door Barry Hankerson. Hij was de oom van de twee jaar eerder overleden zangeres Aaliyah (22), die na haar dood nog lange tijd een R&B-sensatie bleef.

‘Mijn moeder ontslaan was het zwaarste ooit’

Hij leek dé man om mee in zee te gaan en alles begon dan ook rooskleurig. “Mijn label zorgde voor een appartement voor mij en mijn moeder en kocht een auto voor mijn moeder, die tevens mijn manager was. De mensen van het label zagen we als familie en dat was precies waar we naar op zoek waren.” Toen JoJo liet weten ook acteerambities te hebben, liet het label weten geen nieuwe muziek meer met haar te willen maken. De stress en druk leidden er uiteindelijk toe dat JoJo haar moeder moest ontslaan als haar manager. “Het werd zo ongezond voor haar. Ik was bang dat ze uit het leven zou stappen als dit nog langer door zou gaan. Haar ontslaan was toen het moeilijkste wat ik ooit had gedaan.”

‘Injecties om de honger te stillen’

JoJo vermoedt dat de platenbazen haar wilden straffen voor het feit dat het label door haar nieuwe plannen minder aan haar zou kunnen verdienen. Op haar achttiende werd haar verteld dat ze met haar uiterlijk aan de slag moest. Ze moest er ‘gezonder’ uit gaan zien, maar de zangeres weet zeker dat ze haar wilden laten afvallen en zo dun mogelijk te worden, iets dat de platenmaatschappij overigens ontkent. De gevolgen waren verwoestend; de tiener kreeg van een diëtiste een dieet waarbij ze niet meer dan 500 calorieën op een dag binnenkreeg. Ze kreeg zelfs injecties die haar honger moesten stillen.

Alcohol en drugs

Ze ging ermee akkoord, omdat ze hoopte dat het label dan weer muziek van haar zou uitbrengen. “Ik dacht: laten we maar eens zien hoe dun ik kan worden, misschien brengen ze dan een album van mij uit. Misschien zie ik er dan zo verschrikkelijk uit dat niemand mijn videoclip wil zien, omdat ze het niet aan kunnen zien. Dat is wat ik echt dacht.” Het verliep anders en een nieuw album bleef uit, waarna JoJo zichzelf verloor in alcohol en drugs. “Ik moest mijzelf verdoven om mijzelf oké te voelen.”

Kom maar door met die nieuwe plaat

Via een zware rechtszaak die JoJo aanspande tegen de platenmaatschappij wist ze zichzelf van die ‘toxic’ omgeving te bevrijden. In 2009 verliet ze het label, maar Blackground Records bleef in het bezit van de rechten van haar eerste twee albums. Ze besloot die daarom opnieuw op te nemen. Pas in 2016 bracht ze voor het eerst weer een nieuw album uit, maar een groot succes werd dit niet. Inmiddels is ze eigenaar van een eigen platenlabel, waaronder ze dit voorjaar de gloednieuwe plaat Good To Know uitbrengt. Hopelijk is het niet too little, too late. Wij gunnen JoJo – wiens oudere hits wij nog steeds enorm waarderen en mee kunnen blèren – een frisse, nieuwe en bovenal succesvolle start.

Bekijk hieronder het volledige interview met JoJo (en scroll nóg iets verder voor een trip down memory lane met die fijne hits van toen):

