Rennen! Ben & Jerry’s deelt binnenkort gratis(!) ijs uit

Goed nieuws voor de ijsliefhebbers onder ons. Het is binnenkort Free Cone Day! Een feestdag, in het leven geroepen door Ben & Jerry’s. En wij houden wel van een feestje.

Omdat Ben & Jerry’s net zoveel liefde heeft voor hun fans als hun fans voor hun, doen zij graag één keer per jaar iets terug.

In de agenda!

Free Cone Day valt dit jaar op 9 april. Elk jaar delen Ben & Jerry’s ijs in een ander stad ijs uit en dit jaar is het in *tromgeroffel* Rotterdam! Waar moet je precies zijn? In de Witte de Withstraat. Tussen 12:00 tot 20:00 kun je langs om de bolletjes ijs te bemachtigen. Van Cookie Dough tot New York Super Fudge, je kunt er uit alle smaken kiezen. Noteer 9 april met rood in je agenda! Klik hier voor meer informatie.

