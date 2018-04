Rennen tegen kanker: doe samen met VIVA mee aan de KWF-avondrun

Niemand mag sterven aan kanker, nooit meer. Om dat voor elkaar te krijgen organiseert KWF Kankerbestrijding elk jaar een avondrun. En jij kan dit jaar meedoen in het VIVA-team.

Op dinsdag 29 mei is het zover. Dan zullen zowel bekende als onbekende Nederlanders de longen uit hun lijf rennen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het startschot van de run wordt om 21.20 uur gegeven op het Waagplein in Alkmaar.

Ook VIVA is dit jaar van de partij met een eigen team waar ook jíj aan kunt deelnemen. Niet alleen kun je dan gezellig met hoofdredacteur Debby Gerritsen en de andere redactieleden finishen, ook maak je kans op een van de vijfentwintig VIVA-hardloopshirts. Geen getrainde renner? Geen zorgen, de afstanden zijn doable: je kunt kiezen tussen vijf en tien kilometer. Op Instagram en Twitter kun je Debby (en haar voorbereidingen in aanloop naar de run) in de gaten houden.

Voor wie er niet bij kan zijn is er die avond een speciale liveuitzending op NPO1. Nederland staat op tegen kanker wordt vanaf het Waagplein gepresenteerd door Caroline Tensen, met als doel om nóg meer geld op te halen. Ook BN’ers als Maan, Arjen Robben, Anita Witzier en Peter R. de Vries zijn aanwezig en delen hun persoonlijke ervaringen met kanker.

Wil jij je samen met Debby inzetten voor de strijd tegen kanker? Meld je aan via KWF en stuur een mail naar redactie@viva.nl om een echt VIVA-hardloopshirt te ontvangen. Check hier alle praktische informatie en voorwaarden.