Wat een schatje! Rens Kroes moeder geworden van een dochter

Rens Kroes is moeder geworden van een dochter. Dat meldt de zus van Doutzen Kroes op Instagram. Het kindje is geboren op 23 oktober 2020 en moeder en kind maken het goed.



Maya Jade

Rens en haar vriend Sid, die sinds 2017 samenwonen in New York, hebben hun kindje de prachtige naam Maya Jade gegeven. Rens vertelt: ‘In de nacht op 23 oktober is ons groot wondertje Maya Jade op Aarde geland. Ze is thuis in een mooie, verwarmend omgeving (incl. Himalaya lampjes, etherische oliën, mantra’s, bad en houtkachel) geboren met de mooiste en de meest liefdevolle vrouwen en natuurlijk papa om haar heen.’

Beste verjaardagscadeau ooit

De foodblogger maakte haar zwangerschap bekend op haar verjaardag. Een dag om nooit te vergeten dus, want ze had naar eigen zeggen het ‘beste verjaardagscadeau ooit’ al vier maanden in haar buik zitten. ‘Ik heb een kleine in de oven, in MIJN oven’, vervolgt Rens. ‘Sid en ik zijn helemaal ready om dit grote avontuur aan te gaan samen.’ Kroes sloot de post af met: ‘My baby, je bent zo welkom. Jij wilde hier zijn kleine Powerfoodie, je hebt gekozen voor ons. En we gaan ervoor zorgen om je alles te geven wat je nodig hebt. Wij voelen ons de gelukkigste mensen ter wereld!’

