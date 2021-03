I do: Rens Kroes en haar vriend Sid in het geheim getrouwd

Rens Kroes kan haar geluk niet op. Een half jaar geleden werd ze voor het eerst moeder van dochter Maya Jade. Op Instagram deelt ze vaak lieve foto’s van haar kindje, maar de vader van Maya Jade zien we eigenlijk nooit. Rens praat dan ook nooit over haar vriend Sid. Daar komt nu verandering in, want ze deelt op Instagram dat ze is getrouwd!

Rens Kroes getrouwd

Dat onthulde de zus van topmodel Doutzen Kroes gisteravond op Instagram tijdens een Q&A met fans in haar Stories. Toen iemand vroeg of ze nu eigenlijk een ‘vriend’ of een ‘man’ heeft, antwoordde Rens: “Hij is eigenlijk mijn echtgenoot. We zijn drie jaar geleden getrouwd.”

‘Ooit een groot feest’

Kroes heeft haar huwelijk naar eigen zeggen niet groots gevierd. “Dus hopelijk kunnen we dat ooit nog eens doen.” Van het huwelijk deelde de kersverse moeder van het prachtige kindje verder geen beelden of andere details.

Baby Daddy

Rens en Sid zijn inmiddels al ruim dertien jaar samen en wonen al dik drie jaar in New York. Ondanks dat Rens haar baby daddy nagenoeg nooit in beeld brengt (“omdat hij niet in de picture wil staan”), blijkt dat goed zoeken loont. Hieronder spot je vriend van Rens, wiens smaak in mannen aardig overeenkomt met die van haar zus, die getrouwd is met dj Sunnery James.

Hoe we ons Rens voorstellen op haar trouwdag:

View this post on Instagram A post shared by Rens Kroes (@renskroes)

Op onderstaande foto is Sid, met wie Rens sinds 2017 in New York woont, aan het hoofd van de tafel – naast zijn geliefde te zien:

View this post on Instagram A post shared by Rens Kroes (@renskroes)

