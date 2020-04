Rens Kroes is in verwachting van haar eerste kindje

‘Ik heb een kleine in de oven, in MIJN oven.’ Met die prachtige woorden kondigt Rens Kroes haar eerste zwangerschap aan. Een beter verjaardagscadeau, Rens blaast vandaag 33 kaarsjes uit, kan ze zich niet wensen.

‘Vandaag ben ik jarig maar deze dag is nog nooit zo bijzonder geweest. Het is een dag om nooit te vergeten want ik heb mijn beste verjaardagcadeau (ever!) al 4 maanden in mijn buik,’ schrijft ze op Instagram bij een foto van zichzelf in de keuken, met de handen op haar buik.

‘Sid en ik zijn helemaal ready om dit grote avontuur aan te gaan samen. My baby, je bent zo welkom. Jij wilde hier zijn kleine Powerfoodie, je hebt gekozen voor ons. En we gaan ervoor zorgen om je alles te geven wat je nodig hebt. Wij voelen ons de gelukkigste mensen ter wereld!’



