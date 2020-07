Dessert please: in dit restaurant eet je alleen maar toetjes

Kijk jij op een menu ook altijd eerst naar de desserts? Want ja, een nagerecht gaat er altijd nog wel in. Zelfs als je eigenlijk voller dan vol zit. Voor de fans van zoetigheden is er dan ook goed nieuws: in dit restaurant eet je alleen maar toetjes.

Niet voor niks heet dit nieuwe pareltje dan ook het ‘dessert-only restaurant’. Waar je als de wiedeweerga naartoe moet rijden? Nou, naar de Dessert Club op het Zwitsalterrein in Apeldoorn.

Restaurant alleen toetjes

Op de menukaart staan dan ook enkel en alleen maar toetjes. Ja, dromen komen uit, want je kunt voor zeven gangen aan de meest overheerlijke nagerechten bestellen. We herhalen: zeven gangen zoetigheden, hemelse chocolade en nog veel meer. Bedenker Tim Koldenhof vertelt aan de Stentor dat het vooral niet één grote suikerbom moest worden. ‘We gebruiken wel natuurlijke suikers en hartige dingen die daar bij passen.’

Chocolade-oester

Hij vervolgt: ‘Zo begin je met een chocolade-oester met de smaak van komkommer en basilicum. Als klapstuk wordt er een heel bijzondere steak geserveerd. Van chocola met passievrucht. Verder krijg je onder meer een kaasplank. Met echte kaas, maar dan anders.’ Voor het menu betaal je 55 euro, maar je krijgt dan ook echt waar voor je geld. ‘Het is geen keuzemenu ofzo. Bovendien sta je niet na een uurtje alweer buiten. Bij ons ben je zo drie uur onder de pannen.’

Tijdelijk

Loopt het water je al in de mond? Dan moet je er snel bij zijn. Niet alleen is het pop-up restaurant alleen van donderdag tot en met zondag open, ook sluiten ze in september weer hun deuren. ‘We hopen dat we in september de theaterlessen weer kunnen hervatten. Dan is er voor het restaurant niet genoeg ruimte beschikbaar.’

