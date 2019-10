Restrict: de nieuwe functie op Instagram tegen pesten

Restrict, de nieuwste functie van Instagram bedoeld om online pesten op het platform te bestrijden, is officieel live.

Hiermee kunnen gebruikers bepaalde accounts beperken, oftewel een restrictie geven, zodat de opmerkingen van deze accounts alleen zichtbaar zijn voor de commentatoren – en niet voor de ontvanger van de opmerkingen of andere gebruikers, tenzij eerst goedgekeurd door de ontvanger.

En de functie legt meer restricties op: beperkte gebruikers kunnen ook niet zien wanneer het account dat hen beperkte online is of hun DM’s heeft gelezen. Bovendien belanden berichten van beperkte gebruikers niet in de inbox, maar worden ze automatisch in de overige map met berichtverzoeken geplaatst. De restricted user weet dus niet dat hij beperkt is.

Daarnaast wil Instagram ook pesten tegengaan door gebruik te maken van artificial intelligence. Wanneer iemand een comment wil plaatsen die beledigend kan zijn, verschijnt er een pop-up met ‘weet je zeker dat je dit wil plaatsen?’ Dit geeft de gebruiker de kans om de comment te verwijderen, nog voordat de ontvanger dit gezien heeft.

‘Uit tests van deze functie hebben we ontdekt dat het sommige mensen aanmoedigt om hun commentaar ongedaan te maken en iets minder kwetsends te delen zodra ze de kans hebben gehad om na te denken,’ legt Adam Mosseri, hoofd van Instagram uit.

Blokkeren

Naast de restricted-functie is Instagram ook bezig met het opnieuw uitvinden van het blokkeren van gebruikers binnen de app. Hoewel je altijd een account kunt blokkeren, rapporteren of dempen, zijn sommige opties niet voldoende.

Mosseri legt uit dat Instagram feedback van jonge gebruikers ontving dat ze ‘terughoudend zijn om hun pestkop te blokkeren, niet meer te volgen of te melden omdat het de situatie kan escaleren, vooral als ze in het echte leven met hun pestkop communiceren.’

Sinds 2017 werkt Instagram aan een pestfilter, die moet waken voor opmerkingen waarbij iemands uiterlijk en karakter worden aangevallen, of iemands welzijn wordt bedreigd. Ook rolt Instagram langzaam de functie waarbij likes en comments niet meer te zien zijn, uit. Dit om om minder druk te creëren op het sociale platform. In het kader van deze anti-pestcampagne heeft Jonah Hill vier afleveringen voor Unfitered geregisseerd, een serie die gaat over verhalen van jonge mensen over online pesten. Deze serie kun je bekijken via IGTV.

Bron: Refinery29 | Beeld: Unsplash