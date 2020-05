Yes! De reünie van Too Hot To Handle staat op Netflix

De bizarre datingshow Too Hot To Handle is al een tijdje te zien op Netflix en het is dan ook niet zo vreemd als je hem in één keer hebt weg gebinged. We zagen bij sommige koppels dat de liefde (en de lust) er vanaf spatte en we zijn natuurlijk reuze benieuwd wat er is overgebleven van de tortelduifjes.

Dat snapt Netflix natuurlijk ook en daarom is vanaf vandaag de reünie te zien.

Too Hot To Handle

Eerste even een kleine recap, want hoe zat het ook alweer? Nou, Too Hot to Handle is eigenlijk een soort Temptation Island voor singles. De deelnemers wonen samen in een extreem luxe villa en zijn van plan om eens flink de bloemetjes buiten te zetten. Ze weten dat ze kans maken op een heerlijke geldprijs van maar liefst 100.000 dollar. Maar wat ze niet weten, is dat dit bedrag zakt zodra ze knuffelen, kussen of seks hebben. Doen ze dat wel? Dan gaat er geld uit de pot.

Lovebirds

De deelnemers vonden het maar wat moeilijk om zich aan de regels te houden. En dat snappen we, want bij sommige koppetjes is er tijdens de realityserie heel wat moois opgebloeid. Maar hoe gaat het nu met alle lovebirds? Dat is wat we gaan zien in de reünie-aflevering.

De reünie

Via het Instagram-account van Netflix werd deze week bekend gemaakt dat er een reünie komt van het programma. De aflevering heeft de naam ‘Extra Hot: The Reunion’ gekregen en staat vanaf vandaag op Netflix.

Bron en beeld: Netflix