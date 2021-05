Management Rico Verhoeven reageert op intieme foto’s: is dít zijn nieuwe vriendin?

Rico Verhoeven en Jacky Duchenne, de moeder van zijn kinderen, gingen vorig jaar uit elkaar. Sindsdien zijn er verschillende vrouwen met Rico gespot. Ook nu zijn er weer foto’s opgedoken van Rico en een influencer.

Nieuwe liefde Rico Verhoeven?

Eerder dit jaar ging al het verhaal dat Rico het liefdesgeluk zou hebben gevonden bij Naomy, al werd dat toen in alle toonaarden ontkend door het management van de kickbokser. ‘Rico heeft geen relatie en is daar op dit moment ook helemaal niet mee bezig’, luidde het statement. Ondanks deze verklaring lijken de geruchten niet over te zijn gewaaid. Sterker nog, Shownieuws spotte de twee in het zonovergoten Marbella. Op de foto’s is te zien hoe Rico wordt ingesmeerd door Naomy en zij met haar armen om hem heen hangt.

Reactie management

Het management van Rico heeft opnieuw gereageerd op de geruchten. Nog altijd wordt beweerd dat er geen sprake is van een liefdesrelatie tussen de sporter en de 31-jarige influencer.

Kinderen in het spel

Rico liet zich eerder al uit over alle roddels over zijn liefdesleven. ‘Dat ik met iemand gezien ben. Dan zegt een medium: dat is zijn nieuwe vriendin. En iedereen neemt het over. Dan vinden ze het blijkbaar niet nodig te checken. Dat vind ik jammer’, zei de kickbokser in Jinek. Zeker omdat zijn drie kinderen – die hij samen met Jacky kreeg – misschien ook het één en ander opvangen, wat dan helemaal niet waar blijkt te zijn.

Bron: Flair | Beeld: Brunopress

