Zien: zo woonden Rihanna, Beyoncé en Eminem vóór ze beroemd werden

Geloof het of niet, maar wereldsterren als Beyoncé, Rihanna en Eminem waren ooit, in een ver verleden, bijna net zulke gewone stervelingen als wij. TikTokker @catherinethecrazy deelt in een video hoe de sterren woonden vóórdat ze beroemd werden.

Dat is bij de een iets schokkender (Eminem) dan bij de ander (Beyoncé).

Catherine’s video ging (natuurlijk) viral, want gluren naar andermans huizen blijft een lievelingsactiviteit van tja, wie niet? Uit de video blijkt dat Eminem, Rihanna en John Travolta er behoorlijk op vooruit gegaan. Vooral de upgrade van Eminem is opmerkelijk. Hij woonde ooit in een soort dichtgetimmerde boshut, maar bezit nu een mansion waar je elkaar makkelijk dagen uit het oog verliest. Ook de Boeing die casual naast het huis van John Travolta geparkeerd straat is een schril contrast met het huis waar hij opgroeide.

Op stand

Kijkers merken daarentegen ook op dat sommige celebs al op stand woonden voor ze wereldfaam verwierven. Zo woonde Beyoncé in een optrekje met een riante oprit en plonsde Ariana Grande al in haar eigen zwembad voor haar eerste hit uitkwam.

Enfin, kijk en oordeel zelf:

