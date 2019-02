Het internet kan weer even uit voor vandaag. Met dank aan twitteraar @ChipdNudePolish gaat de Rihanna Birthday Challenge momenteel viral als een tierelier. Wat de challenge inhoudt? Heel makkelijk: je gaat naar Google Images en zoekt op ‘rihanna’ + je verjaardag. Dat is inderdaad de meest willekeurige challenge van het moment, en daarom des te leuker.

Rihanna Birthday Challenge

Stel, je bent op 4 mei jarig. Dan typ je in op Google: ‘rihanna may 4.’ Vervolgens krijg je de zoekresultaten te zien van de exacte outfit die Rihanna op 4 mei droeg.

Nu vraag je je misschien af wat het nut is van deze zoekactie. Dat nut is er niet echt. Maar we bevinden ons momenteel in het jaar 2019 en Rihanna bracht haar eerste liedje en album uit in 2005. Dus deze meid draait inmiddels al 14 jaar gestaag mee in de wereldwijde top van entertainment. En niet alleen wat betreft entertainment. Ook op modegebied is Bad Girl Riri inmiddels uitgegroeid tot een icoon.

Een snelle rekensom doet concluderen dat Rihanna inmiddels een ontelbaar aantal iconische outfits heeft gerockt. Exact de reden dat de grappige challenge viral gaat.

Dus om terug te komen bij de mensen die op 4 mei jarig zijn; Rihanna droeg op die dag de beroemde ‘omelette’ jurk van Guo Pei Couture op het Met Gala in 2015.

Ben je jarig op 29 januari? Voilá, dan trakteert Rihanna je op een prachtige japon met roze pailletten. En zo heeft Rihanna iedere verjaardag iets voor ons klaar staan, hoe mooi is dat?

Maar daar houdt de Rihanna Birthday Challenge niet op. Mensen gebruiken de challenge zelfs als nieuwe horoscoop. Want zeg nou eerlijk, je haalt meer energie uit Rihanna’s tastbare rocking outfits dan die vage sterren toch?

Did the #rihannabirthdaychallenge for the lols and it’s actually just me. How is this so accurate? pic.twitter.com/FE6oXMMUpJ — Siobhan (@shivtot) 20 februari 2019

My #rihannabirthdaychallenge speaks to me on another level. 😭😍❤ pic.twitter.com/PiVNyHedWH — Hannah Noël 🌹🥀 (@palestbtchuknow) 20 februari 2019

This is what Twitter is for #RihannaBirthdayChallenge pic.twitter.com/tGn450vtVr — Matt (@mattycotter) 19 februari 2019

Rihanna birthday outfit challenge. bold. firey red for sag season 🔥🌶🌹 pic.twitter.com/IeDl88AExN — Hєαтнєя🌹 (@_heatherpaq) 19 februari 2019

January 21. We should all be feminists. Iconic. #rihannabirthdaychallenge pic.twitter.com/bmczOkNazi — Olivia Caldwell (@OGAC45) 20 februari 2019

My Rihanna Horoscope is so accurate 😩🙌🏼 #rihannabirthdaychallenge pic.twitter.com/VwvQBN2v8E — Carol (@Carol_Kittyy) 20 februari 2019

Bron: Grazia UK, ELLE, Twitter, beeld: Getty Images