Na haar beautylijn Fenty, haar lingerielijn Savage x Fenty en haar gelijknamige luxe modehuis kunnen we gerust stellen dat Rihanna een sterk commercieel inzicht heeft. Met haar nieuwste project doet ze daar nog een schepje bovenop. Voor een schamele € 128 kun je nu haar autobiografie kopen.

Rihanna boek

Máár, dan heb je natuurlijk wel wat. Wat je krijgt is namelijk een prachtig koffietafelboek, goed gevuld met nooit eerder vertoonde foto’s van de 31-jarige zangeres. Wat zeg ik, zangeres? Rihanna is natuurlijk veel meer dan dat. Een typisch manusje van alles. Daarom bevat het boek exclusieve foto’s van haar tournees en optredens, maar ook foto’s van haar op filmsets en andere ondernemingen. Tel daar haar immer fabuleuze outfits bij op en je begrijpt, je hebt een boek om bij weg te dromen. De titel? Simpel, Rihanna.

Historie

Je zou je natuurlijk kunnen afvragen waarom je op je 31-ste al een autobiografie uitbrengt. Ervan uitgaande dat onze Riri de 90 aantikt, zit ze nu pas op een derde van haar leven. Toch heeft Rihanna al veel mijlpalen in haar leven bereikt.

Zo wordt haar make-uplijn bestempeld als ‘revolutionair’, omdat ze voor iedere huidtint een bijpassende foundation maakte. Iets wat nog niet eerder is gedaan. Ook op de catwalks van haar modeshows staat diversiteit hoog in het vaandel staan. Onder meer een hoogzwanger model en een model vol littekens liepen mee in haar shows.

En daar stopt het niet; Rihanna is ook de eerste vrouw die een eigen onderneming mag starten onder de vleugels van het machtige LVMH-concern én ze is de eerste zwarte vrouw die zes keer op de cover van Vogue heeft gestaan. Genoeg om een boek over te schrijven, toch?

Het prachtige Rihanna boek wordt uitgegeven bij het prestigieuze Mendo en is ook via bol.com verkrijgbaar.

Beeld: Dennis Leupold/Phaidon