15YearsOfRihanna: Rihanna staat stil bij bijzonder jubileum van ‘Pon de Replay’

Don’t shoot the messenger. Maar het is dus alweer vijftien (15!) jaar geleden dat Rihanna doorbrak met haar hit ‘Pon de Replay’. Via Instagram bedankt RiRi haar navy, zoals ze haar fans liefkozend noemt, voor het delen van de hashtag #15YearsOfRihanna.

‘Come Mr. Dj song pon de replay

Come Mr. Dj won’t you turn di music up’

Die twee zinnetjes betekende het startschot van Rihanna’s succesvolle carrière. Pon de Replay kwam uit op 25 mei 2005 en was meteen een wereldwijde hit. Al snel volgde RiRi’s hits elkaar in hoog tempo op, we noemen een SOS, Umbrella, Don’t Stop the Music en Take a Bow. Nu, vijftien jaar later, is de bijbehorende clip van dat eerste nummer, dat pas sinds 2009 op YouTube staat, 126 miljoen keer bekeken op YouTube.

Via Instagram bedankt de zangeres, die inmiddels veel meer is dan alleen een zangeres, haar fans. Ze schrijft: ‘Het voelt als de dag van gisteren dat ik trillend auditie deed bij Def Jam Records en recht in oog met Jay-Z stond.’

Die auditie bleek een succes, want inmiddels kent iedereen het sprookje van de zangeres uit Barbados. ‘God heeft me naar jullie, mijn fans, geleid. Jullie hebben me omhoog gelift, mij gesteund, van me gehouden en mij verdragen. Jullie hebben me met beide benen op de grond gehouden en we zullen voor altijd met elkaar verbonden zijn’, bedankt Rihanna haar fans voor de steun tijdens de afgelopen vijftien jaar.