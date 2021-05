Rihanna gaat opnieuw voor kort: is dit een nieuw tijdperk voor de pixie cut?

Als er iemand is die eigenlijk iedere haarstijl wel kan hebben, dan is het Rihanna wel. Ze staat er immers om bekend dat ze van rigoreuze veranderingen houdt. Zo zette ze jaren geleden al de schaar in haar lange lokken.

Nu ondergaat ze opnieuw een transformatie en kiest ze voor een zwarte pixie cut, iets waar ze in 2012 ook al voor koos.

Zwart en kort

De zwarte pixie cut is iets waar de zangeres al langer van droomde. In een interview van een paar jaar geleden vertelde Rihanna over haar rebelse tienerjaren in Barbados. ‘Het enige wat ik niet mocht doen van mijn moeder was mijn haar zwart verven en kort knippen. Dat wilde ik al sinds mijn veertiende, maar zij zei altijd: ‘Nee, gaat niet gebeuren”,vertelt Riri.

Maar zo blijkt maar weer: het is nooit te laat om je kinderdromen waar te maken. Nu is de Fenty-ontwerpster 33 jaar oud én heeft ze het kapsel waar ze als kind van van droomde.

Nieuw tijdperk

Nu Riri met een pixie cut komt, vragen wij ons natuurlijk af of dit een nieuw tijdperk voor het kapsel betekent. Het is ‘kort pittig’ met een stoere twist en het lijkt erop dat we dit kapsel de komende tijd nog wel meer gaan zien. Zo kwam het kapsel al een aantal keer voorbij op de catwalk. Onder andere bij Tom Ford, Max Mara en Salvatore Ferragamo. Mocht je toe zijn aan een fresh haircut, dan zou je de pixie cut dus zeker kunnen overwegen.

Rihanna is back to short hair pic.twitter.com/RugOXHMbL5 — Rihanna Awards (@RihannaNominees) May 6, 2021

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Vogue | Beeld: Getty Images