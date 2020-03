Al jaren wachten we op nieuwe muziek van Rihanna en nu lijkt aan dat wachten eindelijk een einde te zijn gekomen. Soort van dan. Rihanna zingt namelijk mee op het nieuwe nummer van PartyNextDoor.

En nope, dit is niet exact (*een nieuwe album van Riri*) waar we op wachtten, maar het is iets. En iets is beter dan niets, toch? Afijn, Rihanna zingt dus mee op het nummer Believe it van PartyNextDoor. De laatste keer dat we nieuwe muziek van Rihanna hoorden, was toen ze in 2017 meezong met Lemon van N.E.R.D. en Loyalty van Kendrick Lamar.

PartyNextDoor

En nu dus met PartyNextDoor, wat ons direct brengt bij de volgende vraag: wie is PartyNextDoor? PartyNextDoor heet eigenlijk Jahron Anthony Brathwaite en is een Canadese zanger die zo’n tien jaar geleden tekende bij het label van Drake. In 2013 bracht hij zijn eerste ep uit, en zijn videoclip met veruit de meeste views is Come and See Me waarin Kylie Jenner figureert.

Tekst gaat verder onder video.

Maar terug naar Rihanna. Rihanna heeft haar muziek al een tijdje (járen) op een laag pitje staan. Omdat ze druk is met Savage, Fenty, Fenty Beauty, roept u maar. En ooit heeft ze de grote fout gemaakt door haar fans – the navy – te beloven dat ze in 2019 met een nieuw album zou komen. Dat album kwam er niet, waarvoor excuses van de zangeres.

Tekst gaat verder onder foto.

View this post on Instagram Nobody: Me: Album coming in 2019 Navy in July: A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jul 11, 2019 at 11:22am PDT

Nu zingt ze dus mee op Believe It en kan Twitter het niet laten om te reageren. Een aantal tweets op een rij.

GUYS RIHANNA HAS SPOKEN. SHE’S BACK. SHE’S ONLY SINGING 5 WORDS BUT ITS A START PEOPLE. TODAY IS A GOOD DAY! — Mae Muller (@maemuller_) March 27, 2020

Rihanna going back to Fenty after singing 5 words pic.twitter.com/3W1r4CTmkA — Coach (@EdgarMuturi) March 27, 2020

rihanna is trending #1 in ww trends because she said FIVE words in a collab with partynextdoor after not releasing music for 4 years pic.twitter.com/FqEaEfc5WP — 𝖒 (@saintlalisa) March 27, 2020

ok those 5 words were cute rihanna but drop the album, we’re waiting.. pic.twitter.com/xy7lcSQTrq — lewys (@lookingforlewys) March 27, 2020

Nu ben je inmiddels vast nieuwsgierig naar het nummer, hè?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief